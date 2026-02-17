La flota oceánica de los Mini 6.50 se incorpora a ‘La Larga’ en la 22ª edición de la Sandberg PalmaVela

La 22ª edición de la Sandberg PalmaVela refuerza su carácter deportivo con la incorporación de la flota de los Mini 6.50 a “La Larga”, la emblemática prueba offshore organizada por el Real Club Náutico de Palma.

La presencia de esta clase, reconocida por su espíritu transoceánico y su apuesta por la navegación en solitario y a dos, aporta una dimensión técnica y deportiva de primer nivel a la regata. Diseñados para afrontar grandes travesías como la Mini Transat, los Mini 6.50 son auténticos laboratorios de innovación náutica, combinando altas prestaciones, estrategia meteorológica y resistencia física.



“La Larga”, consolidada como uno de los recorridos offshore de referencia en el Mediterráneo, ofrece el escenario perfecto para que esta flota despliegue todo su potencial. Con un trazado exigente, marcado por la táctica, la gestión de las condiciones cambiantes y la navegación nocturna, la prueba pondrá a prueba la pericia y determinación de las tripulaciones.

La integración de los Mini 6.50 en el programa oficial subraya la apuesta de la Sandberg PalmaVela por ampliar horizontes y conectar la vela costera y la vela de altura en un mismo evento. Esta decisión no solo enriquece el nivel competitivo, sino que fortalece el posicionamiento internacional de la regata, atrayendo a regatistas y equipos especializados en el ámbito offshore.

Hugo Ramón, regatista de la clase y delegado de vela del RCN de Palma, comentó que «incluir a los Mini en PalmaVela significa abrir la gran fiesta de la vela al barco offshore más sostenible que existe, una clase que no depende de combustibles fósiles y que representa la esencia más pura de la navegación”.

Con esta incorporación, la 22ª Sandberg PalmaVela reafirma su vocación de innovación, crecimiento y excelencia organizativa, ofreciendo un programa deportivo diverso que combina espectáculo, tecnología y pasión por el mar.

El próximo 23 de febrero finaliza el primer plazo de inscripción bonificado y, a 66 días del inicio del primer día de competición, cerca de 60 equipos provenientes de 19 países ya han confirmado su participación. Unas cifras que hacen prever que la bahía de Palma se llenará, un año más, de velas y barcos de competición entre finales de abril y principios de mayo.