Fittipaldi: «Tengo gran admiración por Fernando Alonso, con un buen coche estaría delante de todos»

La Fórmula 1 tiene estas cosas. Dos pilotos que desde sus inicios mostraron compromiso con sus equipos, devoción por este deporte y sobre todo un nivel prácticamente inalcanzable se ven en este Mundial de 2025 en la zona media y baja de la parrilla con dos monoplazas que no acaban de arrancar. «Fernando Alonso y Carlos Sainz están en un momento de frustración al no tener un coche a la altura de su talento». Al habla está nada más y nada menos que un bicampeón del mundo, Emerson Fittipaldi (1946, Sao Paulo), que atiende a este periódico con motivo de los premios Laureus en Madrid.

El legendario piloto brasileño no esconde su «gran admiración» por Alonso, quien estaría «delante de todos con un buen coche», aunque vaticina que la llegada de Adrian Newey a Aston Martin garantiza el diseño de un monoplaza que en 2026 «va a ser muy competitivo». Fittipaldi también guarda un espacio para Sainz, del que aprecia «potencial para ser campeón del mundo» pese a sufrir en sus inicios con Williams.

PREGUNTA: Usted conoce bien a McLaren (ganó el Mundial en 1974 con la escudería inglesa), ¿mantendrá el dominio del año pasado o sufrirá en el campeonato más igualado de la historia?

RESPUESTA: Este año va a ganar nuevamente como mejor equipo. McLaren está muy fuerte pese a ser un Mundial muy competido.

P: ¿Le da alguna opción a Max Verstappen?

R: Verstappen es un genio, es muy rápido. McLaren tiene coches muy rápidos y Verstappen continúa siendo un piloto extremadamente rápido, un genio. Son muy impresionantes sus actuaciones.

P: Un piloto que pese a la edad (43 años) no deja de ser rápido es Fernando Alonso.

R: Si Fernando tuviera un coche más competitivo ahora estaría delante de todos seguramente. Tengo una admiración muy grande por él porque tanto talento y pasión por los coches le hace ir ganando posiciones en cada Gran Premio incluso en la parte de abajo. Es un gran corredor y un campeón muy importante. Y Carlos Sainz también es otro que mostró en los años de Ferrari que tiene el potencial para ser campeón del mundo con un equipo y un coche bueno.

P: ¿Están saboreando este año la injusticia de la F1?

R: Están en un momento de frustración por no tener el coche a la altura de su talento porque es muy difícil. Muchas veces un piloto muy competitivo, con mucha experiencia no tiene resultados si el coche y el equipo no están bien. Es frustrante.

P: ¿Puede haber brotes verdes en Aston Martin y Williams de cara al Gran Premio de Madrid en 2026?

R: Seguramente que Adrian Newey como nuevo ingeniero el nuevo Aston Martin va a ser muy competitivo. Esa es mi opinión. El primer trabajo de Newey fue con mi equipo en la F1. Es un genio. Aston Martin va a ser competitivo el próximo año aquí en Madrid.