España no le va a dejar retirarse: así reaccionó la afición cuando Fernando Alonso insinuó su marcha

Fernando Alonso fue el auténtico protagonista de una fiesta que este miércoles se celebró en Barcelona como antesala al Gran Premio de España de Fórmula 1. Antes de la novena cita del Mundial de 2025, los pilotos españoles se dejaron ver por el centro de la Ciudad Condal y formaron parte de un espectáculo en el que miles de aficionados corearon sus nombres y, en el caso del asturiano, le pidieron a gritos que nunca se retire.

En primer lugar, Alonso fue recibido como un héroe desde que puso un pie en el escenario, escuchando cánticos de todo tipo y enloqueciendo al público español. Pero el gran momento de la cita tuvo lugar cuando el piloto habló de su posible retirada, ya que recordemos la carrera del próximo domingo podría ser su penúltima en Montmeló al cumplir contrato con Aston Martin en 2026. Y también porque no está claro que el trazado catalán vaya a subsistir más allá del año que viene por la entrada de Madrid en el calendario.

Aunque parece complicado que a su nivel actual pueda marcharse del Gran Circo, Fernando habló abiertamente de ello ante su afición, que le dedicó un «¡Alonso de por vida al unísono!» y no olvidaron de repetir una y otra vez el número «¡33!», la cifra de su siguiente victoria que aún está por llegar. Recordemos que el pasado martes el circuito de Montmeló le anunció como embajador para hacer fuerza de cara a la F1 y evitar así su desaparición del campeonato.

🥺 «¡ALONSO DE POR VIDA! 🤩 «¡33! ¡33! ¡33!» 💚 ¡@alo_oficial, recibido como un héroe en Barcelona para el GP de Fórmula 1! pic.twitter.com/pc5V80lOIs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 28, 2025

España quiere eternizar a Alonso

«Son varios años en los que queremos promocionar el deporte. No sólo mientras esté activo», dijo Alonso sobre su rol de embajador, olvidando que esto desencadenaría un ruego generalizado de que no se retire. «Cuando me retire… Algún día pasará», trató de explicar, sin éxito, porque la ovación ya era tal que no pudo retomar el discurso.

Sin duda, este reconocimiento es el primero de muchos que están por llegar este fin de semana con el GP de España en el circuito de Barcelona-Cataluña. Desde el jueves en el día abierto para los medios de comunicación, el viernes con los dos primeros entrenamientos y, por supuesto, sábado y domingo con clasificación y carrera Alonso será el piloto más aclamado… aunque Montmeló tampoco se olvida de un Carlos Sainz que volverá a contar con su propia grada de animación.