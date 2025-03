La Fiscalía solicita 15 años y medio de cárcel para Ángel María Villar por un delito de corrupción

La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años y medio de cárcel para Ángel María Villar, ex presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) por presunta corrupción en el caso Soule, en el que se ha investigado la obtención de contratos entre 2007 y 2017 que habrían causado al ente federativo un perjuicio de 4,5 millones.

Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación contra ocho implicados en este caso, entre los que también figura el hijo del ex presidente federativo, Gorka, para quien pide una condena de siete años de prisión. A Villar, que estuvo unos días en prisión preventiva por este caso, le acusa de delitos de administración desleal, corrupción en los negocios y apropiación indebida en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y reclama que se le imponga una multa de cerca de un millón de euros.

También está acusado el ex vicepresidente de la RFEF Juan Padrón, para quien reclama 6 años y medio de prisión. En esta causa, abierta en la Audiencia Nacional en 2017, todavía con Villar al frente de la RFEF (1988-2017), se ha investigado si el ex presidente y Padrón se aprovecharon de sus cargos entre 2007 y 2017 para beneficiar a personas de su entorno mediante la obtención de contratos perjudiciales para la Federación, entre ellos varios partidos de la selección con los que habría beneficiado al hijo del primero, o mediante el pago a su cargo de retribuciones que no se correspondían con servicio alguno.