El final de Roger Federer, al descubierto: el documental que narra sus últimos días en el tenis

Roger Federer es uno de los mejores deportistas de la historia y su legado en el tenis ha trascendido lo meramente deportivo. Figura reconocida por su talento y elegancia, el helvético contará con el homenaje audiovisual que seguramente merece y contará, en un documental, los últimos momentos de su exitosa carrera, así como un repaso por los grandes momentos en los que logró conquistar, entre otros grandes títulos, 20 torneos de Grand Slam.

La emoción del tramo final de la carrera de Roger Federer, marcado por las lesiones, pero también por el reconocimiento general del mundo del tenis y del deporte, será un acontecimiento emocionante, del que podremos disfrutar próximamente en un documental. El propio Federer adelantaba en qué consistirá esta producción. “La historia de mis últimos días en el tenis resonará tanto en los entusiastas del tenis como en un público más amplio en todo el mundo”, afirmó.

El proyecto quiere ensalzar la imagen de Roger Federer, en un documental que produce y emitirá la plataforma Prime Video, asociada a Amazon, y que se lanzará en julio de 2024, coincidiendo con la disputa del torneo de tenis por el que más se le reconoce, Wimbledon. El documental de Roger Federer estará dirigido por Asif Kapadia, quien cuenta con un Oscar en sus vitrinas, y producido por Lafcadia Productions y George Chignell, este último en calidad de coproductor.

En una entrevista reciente, Federer relataba lo que será el documental, que narrará el más inmediato final del jugador suizo, antes de una despedida que ahonda en el plano privado del jugador. «Es un reflejo de mi vida durante esos 12 días, que fueron duros e interesantes. Nunca dejo que nadie entre en mi vida privada, así que es un documental muy personal y refleja la relación que hay entre los tenistas del circuito», comentó en Bloomberg. “Inicialmente, la idea era capturar los momentos finales de mi carrera tenística profesional para poder mostrárselos más adelante a mi familia y amigos”, añadía Roger en rueda de prensa.

Los detalles del documental de Federer

El documental se llama Roger Federer: A Champion’s Journey y quiere dar una vuelta más sobre el final del tenista, en una producción que no sólo se limitará a los aficionados del tenis, si no que ha buscado distinguirse como un proyecto atractivo para todos los públicos. No en vano, hablamos de un jugador ocho veces campeón en Wimbledon, triunfador en los cuatro Grand Slams, número uno del ranking ATP durante 310 semanas –sólo Djokovic está por encima– y con 1251 victorias como profesional.

La Laver Cup, en la que Federer dijo adiós al tenis, en un torneo que él mismo creó, será el escenario de la mayoría de grabaciones del documental, en el que de una manera u otra participarán Novak Djokovic y Rafa Nadal, también participantes en aquella competición, y su mujer Mirka Vavrinec, quien concede una entrevista para detallar algunos de los aspectos más personales y desconocidos de Roger Federer, más allá del tenis. En definitiva, una producción de primer nivel que apunta a ser uno de los contenidos televisivos más demandados a partir de su estreno en julio.