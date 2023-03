La final de Copa se disputará con fuera de juego semi automático

El arbitraje español pasa por el peor momento de la historia, siempre criticado, siempre en entredicho, envuelto de toda polémica. El caso Negreira ha golpeado muy duramente a todo el estamento arbitral, y esto podría afectar de alguna manera a los colegiados a la hora de gestionar sus emociones dentro de los terrenos de juego o de la sala VOR.

No está siendo una temporada de ensueño para los colegiados, al caso Negreira se suman algunos errores de bulto que han hurgado más en la herida. La última polémica ocurría en el partido que cerraba la jornada 24 de Liga entre Osasuna y Celta. Un gol de Abde era anulado por un presunto fuera de juego del Chimy Ávila.

La polémica nacía porque, en las imágenes mostradas por el VAR, se tomaba como referencia el codo del Chimy y el hombro del defensor del Celta. El conjunto navarro se quejaba de que no existían imágenes nítidas del VAR en las que se viera que el Chimy partía en posición incorrecta en el momento del golpeo de Abde que posteriormente acabó en gol.

Lo cierto es que la herramienta que tienen los árbitros españoles para comprobar los fueras de juego está obsoleta no es buena y no sirve para estas acciones tan ajustadas. La poca resolución de la imagen, teniendo en cuenta que el tiro de cámara está alejado, escoger el ‘frame’ correcto, y en ocasiones, no ajustar bien las líneas por parte del árbitro de VAR pueden conducir al error, o más bien, conducen a la duda de si se está tomando o no la decisión correcta.

Es por eso que la Liga española necesita con carácter de urgencia el fuera de juego semi automático que se ha utilizado en el Mundial, en las competiciones europeas e incluso en la Supercopa de España. A esta hora, aún no hay confirmación oficial de que la temporada que viene la Liga vaya a contar con esta tecnología, lo que significaría un soplo de aire fresco para los árbitros españoles y que sería muy bienvenido en estos momentos difíciles. Pues, como decía, restarles responsabilidades a la hora de determinar estos fueras de juego tan ajustados serían de gran ayuda. Una instalación por cierto, que no depende del Comité Técnico de Árbitros ni de la Real Federación Española de Fútbol, sino que es competencia exclusiva de la Liga.

Y mientras esperamos noticias al respecto, en OKDIARIO podemos adelantar que en la final de la Copa del Rey que se disputará en el estadio de La Cartuja de Sevilla contará con el fuera de juego semi automático. De hecho, los trabajos para adecuar el estadio sevillano ya han comenzado. Se trata de la instalación de 12 cámaras de seguimiento que captan 50 veces por segundo los movimientos de cada jugador (en 29 puntos del cuerpo que pueden ser usados para meter gol) y del propio balón para que, en caso de haber fuera de juego en una acción de VAR, avise a los colegiados en la sala VOR.

Así que ya lo saben, en la final de la Copa del Rey, allí donde estarán los dos equipos vencedores de las eliminatorias entre Real Madrid–FC Barcelona y Osasuna–Athletic, puede que haya polémicas, pero estas no estarán relacionadas con el fuera de juego, o sí…