La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha anunciado este lunes la inhabilitación de Luis Rubiales para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante tres años. De esta forma, el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que dimitió de su cargo el pasado 10 de septiembre debido al beso no consentido a Jenni Hermoso, no podrá presentarse a las elecciones a la presidencia que se celebrarán en el primer cuatrimestre de 2024.

«La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha inhabilitado a Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante tres años, tanto en el ámbito nacional como internacional, al considerar que su conducta ha infringido el artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA», ha anunciado el organismo en un comunicado.

Fue precisamente la FIFA quien primero intervino contra Luis Rubiales. Lo hizo el pasado 26 de agosto, seis días después de que España ganara el Mundial femenino en Australia, cuando anunció la suspensión provisional del dirigente. En uso de las facultades otorgadas por el artículo 51 del Código, la Comisión Disciplinaria de la FIFA acordó la suspensión durante 90 días de Rubiales de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional.

Dos meses después, la FIFA ha resuelto su expediente disciplinario con una inhabilitación de tres años para Rubiales, que puede recurrir su castigo ante la Comisión de Apelación del organismo presidido por Gianni Infantino. Se trata de una sanción contundente, pero al mismo tiempo alejada de los 15 años de inhabilitación máxima que la FIFA la podría haber impuesto al ex mandatario de la RFEF.

El último pronunciamiento público de Rubiales se produjo hace tres semanas, cuando se manifestó en las redes sociales después de escuchar parte de la declaración de Jenni Hermoso en la Audiencia Nacional. «CONCLUSIÓN: Hay periodistas honrados, pero la mayoría obedece intereses. Te manchan y hunden si los que les pagan o el poder lo ordena. Sin que la VERDAD cuente una m*****. En la calle, la gente indignada con el Gobierno y con esta cacería de prensa borrega. ¡BUENAS NOCHES, GANAREMOS!», expresaba el ex presidente.

Comunicado de la FIFA

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha inhabilitado a Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante tres años, tanto en el ámbito nacional como internacional, al considerar que su conducta ha infringido el artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA.

Este caso está relacionado con los hechos ocurridos durante la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, el 20 de agosto de 2023, por los que el Sr. Rubiales había sido suspendido con carácter provisional durante un periodo inicial de 90 días.

La decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha notificado hoy al Sr. Rubiales, quien, en virtud de lo estipulado en el Código Disciplinario de la FIFA, dispone de diez días para solicitar la decisión fundamentada, que se publicará en legal.fifa.com en caso de que se solicite. Esta decisión se puede recurrir ante la Comisión de Apelación de la FIFA.

La FIFA reitera su compromiso absoluto de respetar y proteger la integridad de todas las personas, y de velar por que se respeten las normas básicas de la conducta cívica.