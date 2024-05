El fichaje bomba que prepara Aston Martin y que fue jefe de Carlos Sainz

Aston Martin no termina de arrancar y las mejoras introducidas tampoco les permiten dar el salto deseado. El hecho de que Fernando Alonso se quedara a cero en los dos últimos Grandes Premios refleja lo mal que están los verdes. Es por eso que el propietario de la escudería, Lawrence Stroll, ha empezado a moverse para realizar algunos cambios en busca de darle al equipo el impulso deseado. En ese sentido, los últimos rumores señalan que los de Silverstone podrían fichar a Mattia Binotto.

El ex jefe de la Scuderia Ferrari ya ha cumplido su periodo de gardening y puede volver a la Fórmula 1. Aston Martin suena con fuerza para hacerse con sus servicios. El equipo británico es actualmente quinto del Mundial de Constructores, con 44 puntos, a 52 del cuarto, Mercedes, y 20 por encima del sexto, RB Honda RBPT, con 24. Los resultados no acompañan y Stroll ya piensa en hacer cambios pensando también en el cambio de reglamento en 2027.

La idea del empresario canadiense es que Mattia Binotto se haga cargo de la dirección técnica del conjunto inglés, en sustitución de Andrew Green, que se marchó a principios de 2023. Algunas informaciones también han apuntado que Aston Martin le habría hecho una oferta millonaria a Adrian Newey, el gurú de Red Bull, lo que sería un auténtico bombazo. Stroll Sr. se habría lanzado con todo tras conocer que el ingeniero británico habría rechazado la oferta de Ferrari.

No obstante, según informan desde Alemania el medio Motorsport-total Mattia Binotto no llegaría como sustituto de Mike Krack. El luxemburgués seguirá en su cargo de jefe de equipo, mientras que el italosuizo entraría como director técnico. El ex de Ferrari salió de allí en 2022 y poco después fue reemplazado por Frédéric Vasseur en el puesto. Desde entonces ha estado bastante alejado de la F1 y podría regresar vestido de verde, para ayudar a Aston Martin a dar el salto que le falta para poder competir con los Mercedes, McLaren y compañía.

Mattia Binotto, un refuerzo de nivel

Su llegada sería fundamental en el trabajo de Dan Fallows, ya que trabajarían mano a mano para configurar el nuevo coche. Según la citada información, el ingeniero británico, ex de Red Bull, seguiría siendo el principal responsable de diseñar el coche, mientras que Binotto estaría más centrado en establecer las estructuras técnicas y trabajar con Martin Whitmarsh en la imagen del mismo.

Aunque, tras su salida de Ferrari, todo apuntaba a que Binotto no volvería a trabajar en el Gran Circo. Sin embargo, esta información señala que el ingeniero italosuizo podría volver más pronto que tarde de la mano de Aston Martin. Sonó en su día para Alpine, incluso para Audi y Red Bull, pero finalmente no será ninguno de estos tres.

Los de Silverstone suman muchos menos puntos que el año pasado a estas alturas, y su rendimiento en pista está siendo bastante inferior. Han pasado a ser el quinto coche de la parrilla y no consiguen dar con la tecla para ir hacia arriba y competir por podios. Es por eso que Stroll ha agitado la coctelera para dar un golpe encima de la mesa y traer un refuerzo de renombre para intentar hacer un coche ganador.