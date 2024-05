Aston Martin quiere fichar a un ex de Ferrari para hacer campeón a Fernando Alonso

Aston Martin no está cumpliendo las expectativas durante esta temporada y Lawrence Stroll, dueño de la escudería, quiere dar un golpe sobre la mesa para revertir la situación. Por ello desde Italia aseguran que planea el despido de Mike Krack, jefe de equipo, y ha pensado en el ex de Ferrari, Mattia Binotto, como posible sustituto. Todo con el objetivo de poder hacer a Fernando Alonso campeón a corto plazo en la Fórmula 1.

Aston Martin se ha quedado atrás con respecto al resto de competidores y esto se volvió a evidenciar en el Gran Premio de Emilia-Romaña disputado el pasado fin de semana. Sólo los milagros de Fernando Alonso colocaron a la escudería británica en una situación delantera a comienzo de temporada pero cuando el nivel del asturiano has vuelto a ser terrenal se ha visto el verdadero rendimiento del coche.

Lo cierto es que Aston Martin ha perdido la partida con Red Bull (está se da por descontada), Ferrari, McLaren y hasta Mercedes en una temporada que está siendo aciaga para la escudería británica. En Gaydon se lleva trabajando durante las últimas semanas a destajo para dotar al AMR24 de unas mejoras que en Imola no se pudieron comprobar con exactitud después del accidente de Fernando Alonso en los terceros libres. En Mónaco serán sometidas a examen.

Aston Martin prepara un fichaje bomba para Alonso

Con el objetivo de revertir esta situación, Lawrence Stroll está planeando dar un golpe sobre la mesa dentro de la escudería. El canadiense podría fulminar a Mick Krack como jefe de equipo y poner en su lugar a Mattia Binotto, el hasta que hace poco era el jefe de Ferrari. Según señalan desde Italia, el dueño no estaría contento con el liderazgo ejercido por Krack y buscaría así dar un golpe de efecto para poder volver a competir contra los mejores equipos de la parrilla a corto plazo.

La información desvelada por La Gazzetta dello Sport ha tenido una gran repercusión y parece que Stroll va muy en serio con respecto al cambio que planea hacer dentro de la compañía de Gaydon. «El fin de semana en Imola, el ex director de Cavallino Sports Management estuvo presente en el paddock y se reunió con muchos viejos conocidos. Sin embargo, fue ‘visto’ en particular en el área de Aston Martin, donde habló largamente con el propietario Lawrence Stroll», informaron en este periódico.

«Por parte del magnate canadiense habría un interés concreto en tener a Binotto como director de su equipo, actualmente dirigido por Mike Krack», han publicado. Incluso en la misma información se han atrevido a especificar el trabajo que haría el jefe italiano en el equipo de Fernando Alonso. «Algunas áreas del equipo necesitan ser reorganizadas y las habilidades transversales de Binotto, a nivel técnico y de gestión, ayudarían en este proceso de desarrollo», informaron.

Mattia Binotto, una leyenda de Ferrari

Mattia Binotto estuvo durante 28 años en Ferrari hasta la pasada temporada en renunció a su puesto como jefe de equipo después de toda una vida en la escudería italiana. Tras iniciar su carrera como ingeniero dentro del equipo, en 2014 pasó a ser el responsable de las unidades de potencia en la escudería de Maranello en la que en su día coincidió con Fernando Alonso. Su buen hacer en esta sección le valió para ascender a jefe de equipo, cargó que ocupó entre 2019 y finales de 2023.

«Con el pesar que esto conlleva, he decidido concluir mi colaboración con Ferrari. Me voy de una empresa que amo, de la que formo parte desde hace 28 años, con la serenidad que da el convencimiento de que me he esforzado al máximo para lograr los objetivos marcados. Dejo un equipo unido y en crecimiento. Un equipo fuerte, listo, estoy seguro, para lograr los más altos objetivos, al que deseo todo lo mejor para el futuro», dijo en su día en un comunicado que supuso un gran impacto en la Fórmula 1.

En un principio se especuló con que seguiría unido a Ferrari pero nada más lejos de la realidad: Binotto está en el paro y Aston Martin parece que está interesado en hacerse con sus servicios cuando apenas lleva un año en el paro. Todo con el objetivo de revertir la situación y poder hacer un coche campeón a Fernando Alonso con la entrada en vigor de la nueva normativa para la temporada 2026.

Con este objetivo, ya se aseguraron a Honda como constructor de motores y a un Fernando Alonso que renovó hace semanas su contrato hasta esta fecha. Con el fichaje de Adrian Newey más que complicado, el dream team lo podría completar Mattia Binotto. Veremos que ocurre.