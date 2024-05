Carlos Sainz levanta la voz contra la FIA: «No estoy de acuerdo con lo que hacen»

Carlos Sainz sigue sin entender su penalización en el GP de Miami por su incidente con Oscar Piastri, mientras que Checo Pérez se fue de rositas en la salida tras entrar como un kamikaze en la primera curva. El piloto madrileño arremetió contra la FIA, de nuevo, por los cinco segundos de penalización que le costaron la pérdida de una posición y considera que dicha acción «puso en evidencia que se sanciona la consecuencia, no la acción, cuando la de Checo fue más peligrosa».

El de Ferrari atendió a los medios en la rueda de prensa previa al GP de Emilia Romagna, y reconoció que «los pilotos tampoco sabemos por qué nos sancionan, creo que es difícil de entender». «Un ejemplo claro que compartí con Checo en la salida, cuando Checo perdió el control del coche y casi saca a dos de la pista y tuve que frenar bruscamente para evitarle» , señaló el 55 que continúa bastante molesto con la FIA por su penalización en Miami.

«No hubo consecuencias porque no hubo contacto, pero me costó una buena parte de la carrera. Y a él no se le penalizó. Yo perdí un poco de control al adelantar a Oscar Piastri y él se quedó 15 posiciones atrás y a mí me penalizaron cinco segundos con eso», añadió Carlos Sainz. El piloto español terminó cuarto en la carrera, pero con la sanción perdió la posición con Checo Pérez y bajó al quinto puesto.

«Sé que decimos que no miramos el resultado, pero es un ejemplo de que sí. Estoy seguro de que, si no hubiera tenido que parar en boxes, a mí no me hubiesen penalizado. Y es una pena, porque era una pista donde era extremadamente difícil adelantar y tuve que intentar una maniobra como esa. Checo no chocó con nadie y por eso evitó la penalización. Creo que la consecuencia sí es parte de la penalización. Y es algo con lo que no estoy plenamente de acuerdo y que no entiendo aún del todo», explicó.

La FIA atiza a los pilotos españoles

La obcecación de la FIA con los pilotos españoles pasó de Fernando Alonso a Carlos Sainz. El asturiano ha recibido dos penalizaciones bastante incoherentes en lo que va de Mundial, y ahora han ido a por el madrileño. El de Ferrari fue sancionado con cinco segundos por su acción con Piastri, mientras que el australiano que le sacó de pista durante su lucha se marchó de rositas.

Sainz intentó adelantar al McLaren, pero este le cerró todo el espacio y le obligó a salirse de pista para evitar un accidente. Esa acción quedó como un lance de carrera y Piastri no recibió ninguna penalización. Tres vueltas más tarde, el español traccionó mal en la curva y provocó un pequeño toque con el coche 81. En el comunicado, la FIA señaló que el español no tuvo la culpa del toque porque se le fue el monoplaza y por eso dejaban el castigo en 5 segundos en vez de 10, que era lo que le correspondía aplicando la normativa de la FIA. Sin embargo, no actuaron de la misma manera con el australiano, que no recibió ninguna sanción.