Polémica en Miami: la FIA sanciona a Carlos Sainz después de que Piastri le echara de la pista

Ya es oficial, Carlos Sainz ha recibido cinco segundos de penalización aplicados a su tiempo final por su incidente con Oscar Piastri en el GP de Miami. A pesar de que el piloto australiano cerró al español y le echó de la pista, la FIA ha decidido no sólo no sancionar al de McLaren, sino que encima ha penalizado al piloto de Ferrari que pierde una posición. Checo Pérez adelanta al madrileño, que cae al quinto puesto.

Tras la carrera, Carlos Sainz se mostraba muy enfadado porque no hubieran sancionado a Piastri, pero a su vez se mostraba cauto en sus declaraciones a sabiendas de que se estaba investigando el incidente. Al término de la misma, los comisarios abrieron una investigación y llamaron a capítulo a los dos pilotos. El de Ferrari, preguntado por las palabras de Fernando Alonso el pasado sábado, en las que hablaba de que a Lewis Hamilton no le sancionaban porque no era español, distó de esa vertiente, pero sí puso en duda las decisiones de la FIA tras el GP de Miami.

«Yo no opino de nacionalidades. Opino más de consistencia. Hoy me ha sorprendido que Piastri me ha hecho algo muy parecido a lo de Magnussen. A él no le ha caído ninguna sanción y no me ha devuelto la posición y he dicho, vamos a hacer lo mismo», aseguró Carlos Sainz al acabar la prueba. Finalmente, al que han sancionado es nuevamente a un español a pesar de que el australiano le echó de la pista y tuvo que levantar el pie para que no se produjera un incidente.

La resolución de la FIA señala que tenían claro desde el primer momento «que el coche 55 (Carlos Sainz) era el culpable de la colisión» porque «frenó tarde, no alcanzó el vértice y en el proceso perdió la parte trasera, con la colisión resultante». Además, en el comunicado también aseguran que Piastri «dio suficiente espacio a Carlos Sainz», cuando no fue así. «Dadas las circunstancias, consideramos que el coche 55 es el principal culpable de la colisión», afirman los comisarios.

No obstante, aseguran que de no haber sido por la «ligera pérdida de control de la parte trasera por parte del coche», el toque no se habría producido. «En este caso, tomamos en cuenta, como factores atenuantes, el hecho de que, salvo por la ligera pérdida de control de la parte trasera por parte del coche 55, la colisión probablemente no habría ocurrido y habría sido una lucha dura pero buena». Por esa razón, los comisarios decidieron penalizar al español con 5 segundos en vez de los 10 segundos y 2 puntos de la superlicencia que marca la penalización estándar.

Resolución de la sanción a Carlos Sainz

Los comisarios escucharon al conductor del coche 81 (Oscar Piastri) y al conductor del coche 55 (Carlos Sainz), así como a los representantes del equipo, y revisaron la evidencia del vídeo

Determinan que el coche 55 estaba adelantando al coche 81 en la curva 17 cuando perdió ligeramente la parte trasera y chocó con el coche 81. La colisión provocó daños en el alerón delantero del coche 81.

Teníamos claro que el coche 55 era el culpable de la colisión. En el intento de adelantamiento, El 55 frenó tarde, no alcanzó el vértice y en el proceso perdió la parte trasera, con la colisión resultante. Aunque el coche 81 intentaba girar para contrarrestar el adelantamiento, dio suficiente espacio al coche 55.

Dadas las circunstancias, consideramos que el coche 55 es el principal culpable de la colisión. En este caso, tomamos en cuenta, como factores atenuantes, el hecho de que, salvo por la ligera pérdida de control de la parte trasera por parte del coche 55, la colisión probablemente no habría ocurrido y habría sido una lucha dura pero buena.

La penalización estándar por colisión es de 10 segundos con 2 puntos de penalización. Por lo tanto, a la luz de las circunstancias atenuantes, se impone una penalización de 5 segundos con 1 punto de sanción.