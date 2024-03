La FIA se empeña en adelantar la retirada de Fernando Alonso

Fernando Alonso no está para experimentos. A sus 42 años no está dispuesto a ser el conejillo de indias de la Federación Internacional del Automóvil, que le impuso una dura e injusta sanción de 20 segundos tras el Gran Premio de Australia, lo que le hizo caer de la sexta a la octava posición tras una gran carrera de resistencia. Sin embargo, al estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, la FIA culpó a Alonso del accidente de George Russell, que por suerte no afectó a la salud del británico. Este tipo de decisiones, lamentablemente, pueden afectarle a la hora de tomar una decisión que todavía no está nada clara, su continuidad en la Fórmula 1.

Los motivos que se expusieron para castigar al asturiano fueron una conducción «potencialmente peligrosa» en la frenada, la cual consideran que fue excesiva y voluntaria. Su resultado se vio afectado y también su posición en la clasificación, pasando de la séptima a la octava. Además del propio Alonso, muchas voces autorizadas relacionadas con la F1 alzaron la voz contra la FIA después de una injusticia que nunca antes se había producido con una acción similar en pista.

Por su parte, el piloto se ha dado hasta verano para tomar un camino en su futuro. Por suerte, su retirada no parece estar cerca, más viendo su nivel actual, pero quién sabe si de aquí a unas carreras el color que está cogiendo este circo puede acabar agotando su paciencia. Y eso que no es la primera vez que este organismo la toma con Alonso, pero lo sucedido el pasado domingo ha superado todos los límites.

Pese a que su equipo, Aston Martin, no recurrió la sanción, una forma de actuar para muchos sospechosa, ya que el gran beneficiado era Lance Stroll, que pasó a ser sexto, Alonso aprovechó sus redes sociales para poner en jaque a la FIA tras la sanción de 20 segundos en Melbourne. «El doble de puntos para el equipo y un mejor ritmo de carrera que el resto del fin de semana nos permitieron cruzar la línea de meta en sexta y séptima posición», comenzó recordando.

«Un poco sorprendido por una penalización al final de la carrera sobre cómo debemos abordar las curvas o cómo debemos conducir los coches de carrera. En ningún momento queremos hacer nada malo a estas velocidades. Creo que sin grava en esa esquina, en cualquier otro rincón del mundo nunca seremos siquiera investigados», aclaró.

«En la F1, con más de 20 años de trayectoria, con duelos épicos como los GP de Imola 2005 y 2006 o Brasil 2023, cambiar de trazado, sacrificar velocidad de entrada para tener buenas salidas de curva es parte del arte del automovilismo. Nunca conducimos al 100% en cada vuelta de carrera y en cada curva, ahorramos combustible, neumáticos, frenos, por lo que ser responsable de no hacer todas las vueltas iguales es un poco sorprendente. Tenemos que aceptarlo y pensar en Japón, tener más ritmo y luchar por posiciones más arriba», concluyó Alonso en su lección particular de lo que es este deporte.

Double points for the team and a better race pace than the rest of the weekend allowed us to cross the finish line in 6th and 7th place. A bit surprised by a penalty at the end of the race regarding how we should approach the corners or how we should drive the race cars. At no… pic.twitter.com/WBdr7MPGFr

— Fernando Alonso (@alo_oficial) March 24, 2024