Fernando Alonso: «Repetimos esta clasificación 200 veces y no quedo séptimo en 199»

Fernando Alonso compareció ante los medios de comunicación en el circuito de Marina Bay tras su espectacular clasificación en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El piloto español de Aston Martin consiguió marcar el séptimo mejor tiempo y saldrá desde una posición irreal para lo que es su monoplaza, el mismo con el que Lance Stroll partirá desde el decimoséptimo puesto.

«La verdad es que hoy no me lo esperaba para nada. Hemos tenido un fin de semana bastante difícil y este circuito saca todas las debilidades de nuestro coche. No tenemos tracción ni giro en el volante ni frenada. En general le teníamos mucho miedo. Progresé en la Q1, ya estaba contento y dije ‘aquí me quedo ya’. Cuando en la Q2 estaba décimo dije ‘decidme quién viene porque seguramente me eche’. Pasé por los pelos y luego en la Q3 quién iba a saber que los dos Ferrari iban a quedar detrás de mí. Salgo séptimo por el lado limpio, me puedo poner sexto en la primera curva (Nico Hülkenberg está sexto)… Así que un poco fuera de posición y mañana va a ser una carrera a la que no pertenezco. Intentaré hacer lo que pueda», comenzó un sonriente Alonso.

«Voy a intentar hacer una buena salida porque hemos visto que entre la zona limpia y la sucia hay bastante diferencia. Me hubiese gustado quedar noveno, cuando vimos que Carlos (Sainz) no iba a poder salir –por el accidente– tuvimos la tentación de asegurar la novena posición, por si acaso me ponía octavo que era peor y al final se ha dado la casualidad de que he quedado séptimo. Nos están sonriendo muchísimas cosas. Repetimos esta crono 200 veces y no quedo séptimo en 199. Me quedo con la de hoy y a ver mañana qué podemos hacer», valoró.

«Fueron muy buenas todas las vueltas. El coche era constante y podía hacer vueltas sin muchos errores. Los puntos se dan mañana, lógicamente en un circuito urbano donde es difícil adelantar mejor salir cuanto más delante mejor. Muy contento con la séptima posición, pero hay que completar el trabajo mañana», insistió Alonso.

«Por desgracia llegará. Ojalá no hubiera ningún DRS mañana e hiciéramos 50 vueltas como salimos, pero aquí tenemos el octavo o noveno coche y esa es la realidad. No la escondemos. Lo hemos visto en todas las sesiones. Hemos visto que Lance está el 18º, sólo tenemos dos Sauber detrás y mañana podemos soñar con adelantar al Haas, pero si cogemos puntos, guardarlos bien e irnos rápido de aquí el lunes para que no nos los quiten», bromeó.