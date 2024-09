Fernando Alonso lo confiesa: «Le mandé algún mensaje a Newey…»

Fernando Alonso ha recuperado la sonrisa y ya está en Bakú para disputar este fin de semana el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Evidentemente, toda la actualidad del Gran Circo, además de por lo que suceda en la pista, pasa por el fichaje de estrella de Aston Martin: Adrian Newey. El piloto asturiano fue preguntado por esa gran noticia para su escudería en la rueda de prensa oficial de la FIA y confesó lo que mucha gente se podía esperar y es que mantuvo algunas conversaciones con el ingeniero antes del anuncio de su llegada a la sede de Silverstone.

«Ha sido una semana positiva para el equipo. El anuncio de la llegada de Newey, es una gran incorporación, y para mí, Aston Martin es el equipo del futuro, porque vamos inaugurando nuevos edificios en la fábrica, vamos a terminar el túnel de viento en enero, tenemos a Honda, a Aramco y ahora a Adrian. El equipo va tomando forma, al igual que la visión de Lawrence (Stroll)», comenzó alabando la inversión del propietario canadiense, emulando sus palabras de la presentación de Newey al hablar de ese concepto de «equipo del futuro».

Lógicamente, la gran apuesta de Stroll fue decisiva para atraer a Newey, pero también el atractivo de contar con un gran piloto como Alonso, que además se ha involucrado en la labor personal: «Yo sin duda le mandé algún mensaje, como probablemente hizo todo el mundo, todo el mundo quería trabajar con él. También le vi en el GP histórico de Mónaco, y pasamos media hora hablando y todos intentamos persuadirle. Al final, su visión, la nueva fábrica y lo que tiene Aston Martin de cara al futuro, junto a Honda, fueron factores clave para que se uniera».

«No creo que pueda influenciar el año que viene, me gustaría decir que sí, pero no lo creo. Creo que el foco va a ser 2026 y el cambio de reglamento», explicó. Y es que esa es la gran pregunta que se hacen muchos aficionados del asturiano. Pero en OKDIARIO ya contamos que Newey mantendrá el rol de asesor técnico que ejercía en Red Bull durante los últimos años, por lo que en el coche de 2025 no tendrá mucho peso, pero sí supervisará y tendrá influencia en el de 2026 y su gran obra sería el de 2027.

Alonso habla de los plazos de Newey

«Empieza en marzo y hasta que encuentras tu sitio en la fábrica y conoces a todo el mundo, ya será abril o mayo y no creo que haya que pasar mucho tiempo en el 2025, a no ser que estemos luchando por el campeonato, que espero que podamos estar haciendo, sería una grata sorpresa. Pero 2026 será el primer coche en el que Newey tendrá una gran influencia», confirmó.

Por último, Alonso se centró en lo estrictamente deportivo para valorar sus opciones en el circuito de Bakú, donde el año pasado se le escapó el único podio de las cinco primeras carreras: «Cada carrera parece ser un poco distinta, en la clase media está todo tan apretado que una o dos décimas pueden suponer una diferencia y espero que Bakú sea uno de los fines de semana positivos para nosotros. El año pasado fue sesión de sprint, así que sólo tuvimos unos Libres, espero que con tres entrenamientos podamos atinar bien el coche».