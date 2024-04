Fernando Alonso se lleva un elogio inesperado de un capo de la Fórmula 1: «Es nuestro Tom Brady»

Tremenda la comparación de Zak Brown, el antiguo jefe en McLaren de Fernando Alonso, al que ha emparejado con la superestrella de la NFL, Tom Brady, para hablar de que la edad solo es un número. A sus 42 años, el piloto asturiano está a su nivel de siempre o incluso mejor y eso lo certifican una serie de actuaciones magistrales en el inicio del Mundial de Fórmula 1. Tras cinco carreras está octavo y si la FIA no le hubiese arrebatado cuatro puntos en Australia por esa famosa sanción de 20 segundos estaría en séptima posición y por delante de los dos Mercedes, George Russell y Lewis Hamilton.

Brown, que no esconde que estaría encantado de dejarle «pilotar» uno de sus «coches cualquier día», le comparó directamente con la mayor leyenda del fútbol americano. El mítico quaterback tiene ahora 46 años, pero llegó a jugar con 45 hasta que se retiró. Pero el director ejecutivo de McLaren le encontró otro parecido, el del hexacampeón de la IndyCar, Scott Dixon, que con un año más que él también sigue compitiendo al máximo nivel.

«Creo que no es fácil, pero ya ves en otros deportes que sólo pasa con las leyendas. Tienen una ética de trabajo que es insuperable, una gran concentración. Fernando es impresionante, no se está frenando en absoluto. Su forma de correr es increíble y lo conozco bien, no le importa nada más que correr», afirmó Brown acerca de un Alonso que cumplirá los 43 años en justo tres meses.

Fernando Alonso y Tom Brady

En ese momento comenzó a disparar comparaciones. «Quizá algunos de estos tipos, algo más mayores, empiezan a perder su camino porque se concentran en otras cosas que van más allá de las carreras. Fernando Alonso sólo piensa en correr y creo que es todo el Tom Brady de este mundo, el Scott Dixon, pueden desafiar lo que hace todo el punto y su talento les permite ir más allá en su carrera que muchos otros. No les va a funcionar a todos, sí a Fernando, le dejaría pilotar nuestros coches cualquier día», dijo en el pódcast del ex piloto británico Justin Bell.

McLaren se desmarca de posibles fichajes

Y en otro orden de cosas, Brown retiró a su escudería de la silly season. Lando Norris y Oscar Piastri están asegurados hasta 2026 y nada hace pensar que quieran abandonar McLaren, que va claramente al alza en cuanto a nivel desde el ecuador de la pasada temporada. Los británicos, junto a Ferrari, son el único equipo que tiene sus dos asientos cubiertos de cara al próximo campeonato.

«No somos parte de esta silly season en absoluto. Estamos en una buena posición con nuestro equipo de F1, sabemos quiénes son nuestros pilotos, nuestro jefe de equipo. Tenemos una nueva tecnología, grandes patrocinadores. En un momento en el que algunos equipos se están desestabilizando, con cambios de motor, pilotos y cosas de ese estilo. Estamos en una buena posición para mirar hacia delante», concluyó Brown.