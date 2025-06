Fernando Alonso aparece con bigote en Canadá y suelta la bomba: «Tomaremos una decisión interesante»

Fernando Alonso se prepara para una de las carreras más ilusionantes para Aston Martin en el Gran Premio de Canadá. Una de esas pruebas «amigas» a las que el asturiano hacía alusión en Montmeló y que se presenta como una gran oportunidad por las características del circuito de Gilles Villeneuve, que se asemejan más a las condiciones de su monoplaza y, sobre todo, da pie a que luzca la habilidad del propio piloto con varias zonas para adelantar.

El asturiano sigue a vueltas con el discurso con el que se despidió de Montmeló, esa llamada de atención a su equipo para que mejore con urgencia la velocidad en rectas, algo que sin duda les dará un plus para acercarse a los monoplazas de la zona de arriba: «En la clasificación, obviamente, se activa el DRS y no se penaliza mucho, pero luego en carrera, en las carreras rueda a rueda, sí vemos una pequeña desventaja».

«Creo que es una combinación de varios factores. Probablemente, la eficiencia no sea la que esperábamos en este coche y el nivel de carga aerodinámica que necesitamos a veces es mayor de lo que nos gustaría, pero para tener algo de agarre en las curvas tenemos que sacrificar las rectas», explicó, descifrando el diseño del AMR25, enfocado más a las curvas que a las rectas.

Además, como bien dijo Andy Cowell, jefe de Aston Martin, en su llegada a Canadá, las mejoras de este Mundial de Fórmula 1 2025 no comprometen económicamente las actualizaciones del siguiente coche: Creo que hay, de nuevo, un par de ideas para mejorar el coche de este año sin comprometer el tiempo para el año que viene. Hay un par de complicaciones en el coche de 2025 que tendremos que mantener hasta final de año».

Alonso y el gran problema de Aston Martin

«Es cierto que se necesita la velocidad punta en las rectas, pero hay que salir de las curvas lo suficientemente rápido para alcanzarla. A veces, los adelantamientos aquí en Montreal no se hacen en el último momento de la frenada, sino en plena recta. Para ello, hay que salir de la curva con el impulso del coche de delante. Será una decisión interesante y esperemos estar en mejor posición que el año pasado», dijo Alonso, al que le sobra experiencia en el trazado canadiense.

«Probablemente, nunca conseguimos el equilibrio perfecto y cuando lo conseguimos, normalmente es en la clasificación, pero luego en carrera los problemas se hacen más evidentes. Y sí, desafortunadamente perdimos la oportunidad de puntuar en Imola y Mónaco. Tuvimos un poco de mala suerte allí. Todo el inicio de temporada ha sido un reto, sin duda. Pero sí, creo que lo entendimos y ahora conocemos el problema del coche», añadió en este sentido.

Alonso también fue preguntado por el terremoto constante en el que vive Ferrari con un recadito a Lewis Hamilton, que no para de lamentar últimamente el mal rendimiento de su nuevo monoplaza: «Es duro. Más duro que la situación de algunos de nuestros rivales. Ya sabes, no están contentos porque sólo han acabado tres o cuatro veces en el podio este año y no han ganado ninguna carrera… Nosotros estamos luchando por salir de la Q1 y a veces me sorprenden las dificultades que parecen tener los demás, pero nos mantenemos unidos, concentrados, Intentamos no perder, digamos, la motivación y luchar por los puntos cada fin de semana y dar lo mejor de nosotros».