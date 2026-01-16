Federer retrata al tenis actual: gana un tie-break al número 13 de la ATP tras cuatro años retirado

Roger Federer ha vuelto a mostrar que el tiempo no pasa para las grandes leyendas del tenis. El suizo se ha enfrentado a Casper Ruud, número 13 del ranking ATP y triple finalista de Grand Slam, en un tie-break de exhibición en Australia. Pese a acumular cuatro años sin disputar un partido oficial, el ex tenista de 44 años ha superado con claridad a su rival, 17 años menor, por un tanteo de 7-2. Federer ha dejado grandes golpes para el disfrute de los presentes, como un resto de revés que ha emocionado a los más nostálgicos de su juego.

2.019 días han pasado desde la derrota de Roger Federer en cuartos de final de Wimbledon 2021, donde cayó ante el polaco Hubert Hurkacz. El prestigioso torneo londinense, donde el suizo se coronó en ocho ocasiones, fue testigo de su último partido oficial. La retirada definitiva del ex número uno del mundo se produjo en la Laver Cup de 2022, con un partido de dobles junto a su rival y amigo Rafa Nadal que acabó con una emotiva despedida que quedará para siempre en la retina de los aficionados al deporte.

Más de cuatro años después de aquella derrota en Wimbledon, Roger Federer ha demostrado que su magia sigue intacta con el paso de los años. La Rod Laver Arena, pista central del Open de Australia, ha sido testigo del regreso momentáneo a las pistas del ex tenista suizo. En frente tenía a uno de los mejores de la actualidad, un Casper Ruud que en estos momentos ocupa el puesto número 13 del ranking ATP. El noruego no atraviesa su mejor momento, pero llegó a situarse a un partido -que perdió ante Alcaraz- de alcanzar el número uno del tenis masculino. Además, Ruud ha disputado tres finales de Grand Slam -dos en Roland Garros y una en Estados Unidos- y es el vigente campeón del Mutua Madrid Open.

Roger Federer beating Casper Ruud in a tiebreak on Rod Laver Arena. Enjoy! pic.twitter.com/KNd5GTVhaO — José Morgado (@josemorgado) January 16, 2026

Federer reaviva el debate con el tenis actual

Aunque se trate de un mero tie-break de exhibición, la victoria de Roger Federer ante Casper Ruud ha reavivado un debate recurrente en el mundo del tenis. El deporte de la raqueta está marcado por el aplastante dominio del binomio Alcaraz-Sinner durante las dos últimas campañas. Nadie parece hacer sombra a un dúo que se ha repartido los ocho últimos Grand Slams, una racha que no apunta a acabar pronto. El español y el italiano no encuentran rivales, salvo un Novak Djokovic de 38 años con un físico muy castigado.

Que el serbio se mantenga como principal alternativa a ambos refleja la falta de relevo en el mundo del tenis. Zverev, Medvedev y Tsitsipas, los llamados a sustituir al Big Three formado por Djokovic, Federer y Nadal, se acercan a la treintena y conforman una generación perdida entre el dominio de los tres mejores de la historia y el vigente de Sinner y Alcaraz. Lo mostrado por Federer en la exhibición reaviva el debate sobre si los tenistas actuales están muy lejos de sus iguales durante las dos décadas pasadas, donde jugadores como Murray, Wawrinka, Del Potro o Cilic pudieron plantar cara a los mejores.