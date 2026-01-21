Los fans del ciclismo están de suerte: Decathlon trae una bicicleta doble de carbono que está dando que hablar

Los aficionados al ciclismo de montaña están revolucionados. En un mercado donde cada novedad suele generar expectación, no es habitual que una bicicleta destaque tanto entre usuarios experimentados, pero es lo que está ocurriendo con uno de los últimos modelos que ha llegado a Decathlon. Se trata de la Ridley Raft XC de doble suspensión y cuadro de carbono, una bicicleta que está dando mucho que hablar tanto por sus características técnicas como por el hecho de poder encontrarse en una cadena accesible para el gran público, algo que no siempre sucede con modelos de este nivel.

La primera gran llamada de atención está en su cuadro de carbono, un material que sigue siendo sinónimo de ligereza, respuesta rápida y sensación de control sobre el terreno. En el caso de esta bicicleta, el carbono se combina con un sistema de doble suspensión con 100 mm de recorrido, una cifra muy valorada por aquellos que buscan rendimiento en rutas exigentes sin renunciar a la comodidad en tramos más técnicos. Este planteamiento ha hecho que muchos ciclistas la vean como una opción muy seria para entrenamientos intensos, competiciones amateur o salidas largas por montaña donde el terreno cambia constantemente.

Otro de los puntos que más comentarios está generando es el montaje elegido, encabezado por el grupo SRAM GX Eagle, ampliamente reconocido en el mundo del MTB por su fiabilidad y precisión en el cambio. La transmisión monoplato permite una experiencia de pedaleo fluida, con un rango amplio de desarrollos que facilita afrontar tanto subidas exigentes como zonas rápidas sin complicaciones. Este tipo de componentes suelen encontrarse en bicicletas de gamas altas y su presencia en este modelo ha sido uno de los factores que más ha llamado la atención entre los aficionados.

La bicicleta de la que todos hablan, en Decathlon

La doble suspensión no solo aporta comodidad, sino que también mejora el control en descensos y zonas técnicas, algo que muchos ciclistas valoran especialmente cuando el ritmo se eleva. En este caso, el conjunto de suspensiones está pensado para ofrecer una respuesta equilibrada, absorbiendo irregularidades del terreno sin que la bicicleta pierda eficiencia al pedalear. Esta combinación ha hecho que varios usuarios destaquen la sensación de seguridad que transmite incluso en tramos complicados, donde mantener la trazada marca la diferencia.

El diseño de la Ridley Raft XC también ha contribuido a su popularidad. Con una estética moderna y cuidada, líneas limpias y una geometría actual, esta bicicleta encaja perfectamente con las tendencias actuales del ciclismo de montaña. No se trata solo de una cuestión visual, sino de cómo esa geometría influye en la postura del ciclista y en el comportamiento general sobre la bicicleta, favoreciendo una posición equilibrada tanto en subida como en bajada. Que Decathlon haya incorporado este modelo a su catálogo no ha pasado desapercibido. La marca belga Ridley cuenta con una sólida reputación en el mundo del ciclismo, especialmente en competición, y su llegada a una plataforma tan popular ha despertado el interés de muchos ciclistas que ya pueden adquirir este modelo en tanto en tiendas físicas como en la web de la cadena francesa por 3.999,99 euros.