La sesión de clasificación y la sanciones han configurado la parrilla de salida del GP de Turquía de Fórmula 1. Es por ello por lo que Lewis Hamilton, pese a que fue el más rápido en la sesión de clasificación, saldrá undécimo. Y es que el piloto británico arrastraba una sanción de diez posiciones en la parrilla del domingo por haber cambiado de motor en Estambul.

Otro que también ha aprovechado el GP de Turquía para cambiar su unidad de potencia, en su caso por una versión evolucionada, ha sido Carlos Sainz. Por esta razón su sanción ha sido mayor y ocupará la última posición en la parrilla. Dado que iba a ser así acabara como acabase la sesión de clasificación, Carlos Sainz optó por no participar en la Q2. El madrileño sólo salió a pista cuando Leclerc estaba en problemas para que pudiera tomar su rebufo y colarse en la Q3.

Beneficiados por la sanción de Lewis Hamilton resultaron Valterri Bottas y Max Verstappen, que pese a que fueron segundo y tercero respectivamente en la sesión de clasificación, afrontarán el GP de Turquía desde la primera y la segunda posición de la parrilla. Así pues, el holandés, que está a tan sólo 2 puntos de Hamilton en la lucha por el Mundial de Fórmula 1, tendrá una buena oportunidad en Estambul para volver a ponerse líder.

También Fernando Alonso resultó beneficiado por la sanción de Lewis Hamilton. El asturiano terminó sexto la sesión de clasificación del GP de Turquía pero saldrá desde la quinta posición de la parrilla por detrás de Charles Leclerc y de Pierre Gasly. Por detrás de Fernando Alonso lo harán Sergio Pérez, Lando Norris, Lance Stroll, Yuki Tsunoda. Todos ellos junto a Sebastian Vettel, pese a que este último no alcanzó la Q3, saldrán por delante de Hamilton.

Resultado de la clasificación

QUALIFYING CLASSIFICATION ⏱️@LewisHamilton quickest in qualifying 🚀

But @ValtteriBottas will start from pole in Istanbul due to his teammate's grid penalty 🚦#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/YaMFkU9Lhs

— Formula 1 (@F1) October 9, 2021