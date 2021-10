Red Bull y Max Verstappen cruzaban los dedos para que Lewis Hamilton se viera obligado a cambiar de motor. Verstappen lo hizo en Sochi y fue relegado a la última posición de la parrilla, desde donde remontó para terminar segundo el Gran Premio de Rusia minimizando la pérdida de puntos en la lucha por el Mundial de Fórmula 1. Una carrera después, Hamilton ha optado por cambiar su unidad de potencia. En Mercedes se han decantado por esta opción por precaución para evitar una rotura de motor durante el Gran Premio de Turquía.

Aunque el equipo de Lewis Hamilton ha jugado al despiste dejando entrever que el británico podría aguantar con su tercer motor de combustión lo que resta de temporada, finalmente ha decidido cambiar su unidad de potencia antes de lo previsto. Es decir, que Hamilton no contará con un motor diferente al que ha usado en el presente curso. Por esa razón, el heptacampeón sólo será sancionado con diez posiciones en la parrilla del domingo. A la última posición será relegado Carlos Sainz ya que él si montará una nueva unidad de potencia que supone una evolución a la anterior. Este cambio dará al piloto de Ferrari un extra de 10 caballos.

Si Mercedes ha optado por una opción tan conservadora es, en primer lugar, porque duda de la fiabilidad de su motor de cara al Gran Premio de Turquía. Por otro porque Lewis Hamilton tiene tan sólo 2 puntos de ventaja sobre Max Verstappen. Mercedes confía en que el británico será capaz de remontar en Estambul y sumar una buena cantidad de puntos. No obstante, la sanción vuelve a poner el liderato en bandeja a Verstappen y la lucha por el Mundial de Fórmula 1 al rojo vivo.

En Red Bull sabían que Hamilton cambiaría de motor

Christian Horner, jefe del equipo austriaco de Fórmula 1, había comentado días atrás. “Con la cantidad de motores Mercedes que se están cambiando en sus coches y en sus equipos clientes, es de esperar que haya una sanción”. Y es que Mercedes también suministra unidades de potencia a Williams, a McLaren y a Aston Martin.

No obstante, según señalaba Helmut Marko, Red Bull esperaba que Hamilton cambiará su motor por uno nuevo evolucionado y, por tanto, fuera relegado a la última posición. “Espero que nuestra información sea correcta. Según eso, Lewis tendrá que volver a cambiar de motor. Pasar del último lugar en la parrilla al podio no sucede tan rápido”, comentó el asesor de la escudería austriaca.

El que sí pudo hacer esta gesta fue Max Verstappen, que tras el Gran Premio de Rusia declaraba: “Pasar de último a segundo es un resultado muy bueno, ya que ha sido muy complicado adelantar. Una vez que te quedas atascado es fácil desgastar los neumáticos, pero la lluvia nos ha ayudado”.

“Con la penalización por el cambio de motor, solamente hemos perdido una posición. Cuando me he despertado esta mañana no esperaba este resultado. Hemos conseguido hacerlo gracias a la decisión crucial de ir a por los intermedios”, agregaba. Habrá que ver hasta qué puesto es capaz de remontar Lewis Hamilton durante el Gran Premio de Turquía ya que esto podría ser decisivo en la lucha por el Mundial.

Sobre esta apasionante batalla, Christian Horner manifestaba: “Las próximas 12 semanas determinarán si vamos a ganar o no el Mundial. Tenemos siete finales en las que tenemos que mostrar nuestra mejor versión, sabemos que podemos ganar a Mercedes si enseñamos nuestra mejor cara. Nos hemos demostrado a nosotros mismos que podemos tener éxito”.