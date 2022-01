Tamara Gorro sorprendió a todos este lunes anunciando su separación de Ezequiel Garay tras 12 años juntos y con dos hijos en común. La influencer, que hace unos meses también se sinceró sobre sus problemas de salud mental, ha querido dejar claro que no es un divorcio y que espera volver con el ex futbolista argentino, al que considera el amor de su vida.

El que fuera defensa del Valencia, Real Madrid o Racing de Santander también ha roto su silencio en público, precisamente respondiendo al vídeo de su ex mujer: «No es un adiós, es un hasta luego. Te amo y pase lo que pase siempre serás el amor de mi vida, gracias por estos 12 años maravillosos».

«Yo siempre he dicho que no somos un matrimonio perfecto, pero ha llegado un momento en el que te estancas como pareja y tienes dos opciones: o continuar y terminar con un desgaste que no tenga solución, o continuar porque hay amor. Hemos decidido tomar un descanso con la fe y esperanza de continuar juntos», comenzó diciendo Tamara Gorro, que trató de explicar la separación con naturalidad.

«Evidentemente, se van a proceder a dar pasos porque nos vamos a separar. Eso implica que tengamos que estar en diferentes casas y no quiero alimentar rumores. Somos una pareja normal que ha pasado y está pasando por este bache y que he tomado la decisión más adecuada, que es coger un poco de aire e intentar caminar juntos de nuevo. Jamás me imaginé que yo o Ezequiel diéramos un paso así teniendo amor. Me duele mucho que nos podamos separar de por vida. Tenemos 35 años, tenemos toda una vida por delante. Ezequiel siempre me va a tener a su lado, volvamos a estar juntos o sea indefinido. Le quiero, le amo. Yo voy a seguir mi vida, voy a seguir aquí, tengo que trabajar y tengo que sonreír», añade.

“Llevamos 12 años, hemos construido una familia admirable. Hablo con dolor porque evidentemente hay dolor. Por qué digo esto ahora y no lo he dicho antes. Ahora lo digo porque la decisión ya está tomada. Llevamos meses viviendo juntos pero sin estarlo como pareja”, finalizaba la televisiva.