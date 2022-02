Fonsi Nieto y Marta Castro eran considerados hasta este martes, uno de los matrimonios más estables del mundo del corazón en nuestro país. Sin embargo, salieron a la luz varias informaciones sobre la separación del ex piloto de motociclismo y su esposa, noticias que posteriormente han confirmado los propios protagonistas, admitiendo que han puesto punto final a su historia de amor y que continuaran sus vidas por caminos separados.

La primera en hablar fue Marta Castro a través de sus redes sociales, tratando de acabar con cualquier especulación y dejando muy claro el motivo de la separación: «Después de más de nueve años de respeto y amor, tanto Fonsi como yo os anunciamos nuestra separación. Se trata de una decisión tomada de mutuo acuerdo, desde ese mismo respeto y amor con el que formamos nuestra familia. Nuestros caminos se separan pero el amor hacia lo más importante, nuestro hijo, nos mantendrá unidos».

La ex pareja ha querido dejar claro en todo momento que se trata de una decisión tomada por el desgaste propio del paso del tiempo y que en ningún caso el motivo es que haya habido terceras personas de por medio en el matrimonio. Fonsi y Marta empezaron su relación en el año 2013 y cuatro años más tarde se daban el ‘sí, quiero’ en una boda celebrada por todo lo alto con 500 invitados en la isla de Ibiza, ubicación favorita del DJ y su familia.

Fonsi Nieto, que no ha publicado nada sobre la ruptura en redes sociales, sí ha atendido a la revista Diez Minutos para romper su silencio y tratar con naturalidad el tema de su separación. «Llevamos separados desde septiembre. Me extraña que no os hayáis enterado antes porque tomamos la decisión en septiembre», dice el ex piloto, que al igual que su ya ex mujer ha insistido en que la relación va a seguir siendo cordial por el bien de su hijo.