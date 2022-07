El Everton gana un amistoso… ¡con el gol de un aficionado!

El Everton logró una abultada victoria en el partido amistoso que les medía ante el Dinamo de Kiev (3-0) en Goodison Park, pero lo más destacado del encuentro fue que uno de los goles lo marcó de penalti un aficionado del club inglés. Frank Lampard le permitió entrar en el terreno de juego como gesto de agradecimiento por su labor de ayuda a los refugiados ucranianos.

En muchas ocasiones el fútbol deja bonitas historias como la vivida este viernes en un amistoso entre el Everton y el Dinamo de Kiev, a favor de los afectados por la invasión en Ucrania. El club inglés tuvo un gran detalle con un aficionado en reconocimiento a su labor de ayuda a los refugiados ucranianos y le permitió ingresar en el terreno de juego para lanzar un penalti.

Paul Stratton, de 44 años, ha estado llevando en los últimos meses alimentos y materiales a los refugiados ucranianos y el Everton le reconoció su gran labor a este aficionado del equipo azul. Así, durante el encuentro, el técnico del Everton, Frank Lampard, le dejó ingresar en el terreno de juego para lanzar un penalti. El aficionado marcó, se llevó el abrazo de los jugadores del equipo y la ovación de la grada, en una noche que difícilmente olvidará.

Last night was in aid of the people of Ukraine. 🇺🇦

At the end of the game, Paul Stratton, a 44-year-old Evertonian was surprised by @McInTweet’s Big Show due to his brave efforts to help Ukrainians this year. 💙💛

The full story will be revealed when it airs on @BBCOne. pic.twitter.com/DLAVixuUwH

— Everton (@Everton) July 30, 2022