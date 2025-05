La Europa League tiene ‘paga extra’: Celta, Rayo y Osasuna se juegan seis millones en la última jornada

Disputar la Europa League conlleva una ‘paga extra’. Eso bien lo deben de saber Celta, Rayo y Osasuna, pues en la última jornada de Liga lucharán por hacerse con esa ansiada séptima plaza a ser posible. Y es que terminar en dicha posición cuenta con un suculento premio por el reparto de los derechos televisivos, ya que el club que lo logre ingresaría 17 millones (cinco kilos más que aquel que termine octavo y casi siete más que el equipo que quede noveno).

Por este importante motivo económico, un total de 12 equipos de la Liga de Javier Tebas que todavía no tienen concretada su posición final en la tabla tratarán de quedar lo más arriba posible en la última jornada para ganar la mayor cantidad de dinero. Y es que el 25% del reparto de los derechos televisivos va en función de la clasificación final de cada equipo.

Cierto es que no va a ser la jornada más emocionante de la historia de la Liga española por la parte de arriba, ya con el título, las posiciones de Champions y los puestos para jugar la Supercopa de España decididos. La emoción vendrá del descenso, donde se la jugarán Espanyol y Leganés por no no bajar a Segunda, además de la batalla por el segundo lugar de la Europa League (el primero ya es del Betis) y el puesto de Conference que hemos mencionado anteriormente.

Y es que según el Real Decreto-ley 5/2015, aprobado por unanimidad en el Congreso, la ley establece que un 50% del reparto de los derechos televisivos se distribuye a partes iguales. El otro 50% se divide en dos: una parte en lo que es la denominada implantación social (un tercio por la recaudación en abonos y taquilla media de las últimas cinco temporadas, y los otros dos tercios por su participación en la generación de recursos por la comercialización de las retransmisiones televisivas).

La otra parte de ese segundo 50% va en función de la tabla clasificatoria. Es decir, un 25% del total. Si por ejemplo nos fijamos en los 1.361 millones que se repartieron en la temporada pasada, el 25% de dicha cantidad sería 340,25 millones. De mantenerse igual en este curso, la cifra se distribuiría de la siguiente manera: