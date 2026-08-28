Etapa 7 de La Vuelta a España 2026 hoy, viernes 28 de agosto de Vall d’Alba a Aramón Valdelinares: horario, recorrido, perfil y dónde ver por TV

Se cumple una semana en La Vuelta Ciclista a España 2026 y ya atrás queda aquel comienzo en Mónaco, que continuó por Francia y Andorra antes de llegar a nuestro país. La etapa 7 de hoy, viernes 28 de agosto, promete ser apasionante y vamos a ver qué es capaz de hacer un Tadej Pogacar que cada vez está más cerca del título. El esloveno buscará coronarse en Granada después de los 3.275 kilómetros que tiene esta 81ª edición, que están repartidos en cuatro etapas llanas, seis de montaña, cuatro de media montaña, dos contrarrelojes individuales, una ondulada con final en alto y cuatro onduladas.

A qué hora empieza la etapa de La Vuelta a España 2026 hoy viernes 28 de agosto

La etapa 7 de La Vuelta Ciclista a España 2026 que se corre hoy, viernes 28 de agosto, vivirá su inicio en Vall d’Alba con la salida neutralizada a las 13:40 horas, una menos en las Islas Canarias, mientras que la llegada se estima que se producirá a las 17:19 horas (horario peninsular) en Aramón Valdelinares.

Recorrido, mapa y perfil de la etapa 7 de La Vuelta a España 2026 hoy

Esta etapa 7 de La Vuelta Ciclista a España 2026 de hoy, viernes 28 de agosto, será increíble para los amantes de este deporte para ver quiénes se atreven a protagonizar escapadas. Los ciclistas van a tener que comenzar en Vall d’Alba y después de pedalear durante 149,8 kilómetros alcanzarán la línea de meta en Aramón Valdelinares. Esta es la segunda etapa de montaña de esta 81ª edición de la mítica ronda española de las seis que hay en total de esta modalidad.

En la etapa 7 de hoy, viernes 28 de agosto, de La Vuelta Ciclista a España 2026 los participantes subirán el Puerto de El Remolcador y el de San Rafael, que son de segunda categoría. El Alto de Zucaina y el Puerto Fuente de Rubielos también serán ascendidos y son de tercera categoría, mientras que la llegada en Aramón Valdelinares es de primera.

Por dónde pasa La Vuelta a España 2026 hoy

La etapa 7 de La Vuelta Ciclista a España 2026 pasará por Aragón justo el fin de semana que se celebrará el GP de Aragón de MotoGP. Los ciclistas tendrán que pasar por Vilaframés, Les Useres, Llucena del Cid, Montanejos, Puebla de Arenoso o Mora de Rubielos, entre otros puntos.

Dónde ver La Vuelta a España 2026 hoy por TV y online en directo

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país de forma íntegra todas las etapas de La Vuelta Ciclista a España 2026 fue Eurosport. RTVE, por La1 o Teledeporte, también ofrecerá los momentos decisivos de cada carrera de esta 81ª edición de la prestigiosa competición. También se retransmitirán en streaming y en vivo online mediante un teléfono móvil, una tablet o una smart TV por las aplicaciones de estos dos operadores.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer cada día la mejor información sobre todo lo que suceda en La Vuelta Ciclista a España 2026. También publicaremos a primera hora del día el perfil y recorrido de cada etapa, la crónica de la carrera cuando termine y también actualizaremos la clasificación general de la ronda.

Cómo escuchar la etapa de La Vuelta a España hoy por radio en directo

Por último, aquellos seguidores de La Vuelta Ciclista a España 2026 que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online la etapa 7 de hoy, viernes 28 de agosto, podrán escucharla gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser podrían conectar con las carreteras de nuestro país para contar lo que esté haciendo el pelotón.