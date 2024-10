El español Manu González pide perdón después de que el patrocinador de Gresini exigiera su despido

El piloto español de Gresini, Manu González, ha pasado de ganar su primera carrera de Moto2 a convertirse en el foco de la polémica. Su victoria quedó en un segundo plano después de que el patrocinador principal del equipo, QJ Motor, pidiera su despido por realizar un gesto político antes de la carrera, que hirió «los sentimientos nacionales del pueblo chino». El madrileño ha pedido disculpas.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Manu pide perdón a todos aquellos seguidores chinos que pudieran sentirse ofendidos: «Estoy haciendo este video para cualquier persona de China que se sintiese ofendida por mis fotos en la parrilla en el GP de Japón», comenzó diciendo el ganador de la carrera en Motegi.

«No era un mensaje político, sólo eran fotos relacionadas con el país donde se corría la carrera. No era mi intención herir los sentimientos de las personas de China, fue un gesto irrespetuoso e involuntario y me arrepiento. Lo siento, espero que me perdonéis y tener vuestro apoyo», aseguró el piloto español visiblemente afectado por lo sucedido.

Toda la polémica viene porque Manu González lució un hachimaki durante la formación de la parrilla de Moto2, justo antes de comenzar la carrera en Motegi. El hachimaki es una cinta tradicional japonesa con el dibujo del sol naciente, símbolo imperial, en el centro, que usaban los pilotos kamikazes y otros soldados japoneses como símbolo de sacrificio y fervor nacionalista durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en China esta cinta recuerda a las atrocidades cometidas por el ejército japonés durante la invasión de China, en el que perdieron la vida entre 15 y 20 millones de chinos y, por lo tanto, se considera una ofensa hacia el país.

El patrocinador de Gresini pide su despido

Por ese motivo, QJ Motor, patrocinador principal de Gresini en Moto2, ha pedido el despido inmediato de Manu González y solicitado que se eliminen todas las imágenes y vídeos de ese momento de las redes sociales y áreas de prensa: «Recientemente, en la tan esperada carrera de MotoGP en Motegi de octubre de 2024, el equipo QJMOTOR ganó la carrera con un rendimiento destacado. Sin embargo, en la pista ocurrió una escena muy discordante: González, un piloto del equipo Gresini, fue invitado por el organizador antes del inicio de la carrera y, en privado, vistió la decoración de «Bojumaki» del país anfitrión y la difundió en plataformas sociales. Se le exigió a Gresini que se retiraran inmediatamente las imágenes y el vídeo en cuestión».

Pese a que el gigante chino comprende que fue un «acto no intencionado» por parte del español, porque «no comprendía la historia de China», aseguran que esto ha herido los sentimientos del pueblo chino y por ello deben despedir a Manu González de inmediato: «Aunque fue un acto no intencionado, ya que era un piloto europeo y no comprendía la historia china, este comportamiento ha herido los sentimientos nacionales de los pilotos chinos y del pueblo chino».