El español Manu González gana su primera carrera en Moto2… y el patrocinador de Gresini pide su despido

Gresini ha pasado de la euforia tras su primera victoria en Moto2 a tener en el aire la continuidad de Manu González, ganador en Japón. El patrocinador principal del equipo italiano, QJ Motor ha solicitado al cuadro que lidera Nadia Padovani que «termine de forma inmediata su cooperación con el piloto» español. El gigante chino está muy molesto con el madrileño de 22 años por un gesto que tuvo lugar antes de la carrera, y que hizo de manera completamente inocente.

Manu González lució un hachimaki durante la formación de la parrilla de Moto2, justo antes de comenzar la carrera en Motegi. El hachimaki es una cinta tradicional japonesa con el dibujo del sol naciente, símbolo imperial, en el centro, que usaban los pilotos kamikazes y otros soldados japoneses como símbolo de sacrificio y fervor nacionalista durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en China esta cinta recuerda a las atrocidades cometidas por el ejército japonés durante la invasión de China, en el que perdieron la vida entre 15 y 20 millones de chinos y, por lo tanto, se considera una ofensa hacia el país.

Por ese motivo, QJ Motor, patrocinador principal de Gresini en Moto2, ha pedido el despido de Manu González y solicitado que se eliminen todas las imágenes y vídeos de ese momento de las redes sociales y áreas de prensa: «Recientemente, en la tan esperada carrera de MotoGP en Motegi de octubre de 2024, el equipo QJMOTOR ganó la carrera con un rendimiento destacado. Sin embargo, en la pista ocurrió una escena muy discordante: González, un piloto del equipo Gresini, fue invitado por el organizador antes del inicio de la carrera y, en privado, vistió la decoración de «Bojumaki» del país anfitrión y la difundió en plataformas sociales. Se le exigió a Gresini que se retiraran inmediatamente las imágenes y el vídeo en cuestión».

Pese a que el gigante chino comprende que fue un «acto no intencionado» por parte del español, porque «no comprendía la historia de China», aseguran que esto ha herido los sentimientos del pueblo chino y por ello deben despedir a Manu González de inmediato: «Aunque fue un acto no intencionado, ya que era un piloto europeo y no comprendía la historia china, este comportamiento ha herido los sentimientos nacionales de los pilotos chinos y del pueblo chino».

«Tras el incidente, Qianjiang Motorcycle llevó a cabo inmediatamente negociaciones solemnes con su equipo asociado Gresini, exigiendo que se eliminasen de inmediato las imágenes y videos relevantes, y que el equipo terminase de inmediato su cooperación con el piloto», prosigue el comunicado de QJ Motor.

No obstante, Manu González no seguirá en el equipo el año que viene, puesto que emprenderá una nueva aventura en el Intact GP en 2025. Pero el patrocinador chino no quiere que vuelva a correr con el equipo italiano y solicita que lo cesen de inmediato, aunque por ahora Gresini no ha dicho nada al respecto. Quedan cuatro carreras para la conclusión del Mundial, que termina a mediados de noviembre en Valencia, y el piloto madrileño se encuentra con opciones matemáticas de pelear el Mundial. El de Gresini está a 75 puntos del líder Ai Ogura a falta de 100 por repartir.