La selección española femenina buscará una victoria este martes que devuelva, una vez más, la normalidad al equipo. España se mide a Suecia en La Rosaleda (19:00 horas) en un partido en el que la campeona del mundo no se juega nada más que evitar que las dudas se establezcan de nuevo sobre la figura de Montse Tomé. Después de la derrota ante Italia y lo sucedido en relación a Aitana Bonmatí, caer ante unas suecas que se juegan su futuro en la Liga A de esta Liga de las Naciones puede incendiar una vez más el vestuario.

El equipo nacional no se jugará nada ante la selección sueca, que por contra busca certificar su permanencia en la categoría de la Liga de las Naciones. Sin embargo, en las últimas horas ha vuelto la polémica al seno de España. El caos vivido en el inicio de la segunda parte del partido ante Italia sacó a la luz un conflicto entre Montse Tomé y Aitana Bonmatí durante la charla que provocó que la futbolista del Barcelona pidiera el cambio a última hora.

Desde entonces, no han parado de salir diversas informaciones sobre la tensión vivida entre ambas, a lo que se suma la ausencia de la Balón de Oro en el entrenamiento del domingo, que ha reavivado las dudas sobre lo que sucede en el vestuario español. Cabe recordar que Tomé, que se ha ganado a base de resultados su continuidad en el banquillo de la selección, comenzó muy discutida por lo sucedido en la cumbre de Oliva y por cómo gestó su primera convocatoria. Ahora, la tensión con la catalana vuelve a generar dudas en torno a lo que sucede en el vestuario.

España tiene una baja contra Suecia

España sólo cuenta con una baja de cara al partido frente a Suecia. Lucía García no podrá estar por acumulación de tarjetas. Aitana Bonmatí es la otra duda. Todo apunta a que será de la partida pero debido a lo sucedido en los últimos días y su ausencia en el entrenamiento del domingo pueden llevarla a empezar desde el banquillo. Según reveló Montse Tomé en la rueda de prensa previa, todas están a su disposición, por lo que no habría motivos para dejarla fuera del once.

Para el duelo, se espera que la seleccionadora introduzca cambios en casi todas las líneas, pudiendo afectar también a la portería. No es muy habitual en la asturiana el cambiar de forma masiva su equipo de un partido a otro, aunque en este caso la situación es diferente. España ya está clasificada para la Final Four, lo que puede llevar a la entrenadora a dar la alternativa a futbolistas con las que ha contado menos hasta el momento.

Máxima ambición

La derrota ante Italia, a pesar de obtener la clasificación, no sentó nada bien en el vestuario. La ambición del grupo es máxima y, de cara al partido contra Suecia, España sólo valora una victoria como posibilidad. La selección no se dejará llevar frente a las nórdicas, como si hicieron en la segunda parte ante las azzurre. Aunque no hay nada en juego, el equipo no puede permitirse un nuevo tropiezo que ponga, además, de manifiesto un nuevo conflicto en el vestuario.

Por su parte, Suecia llega en un mal momento. En esta Liga de las Naciones, donde fueron cabezas de serie puesto que eran la mejor selección del ránking FIFA –y, por tanto, también del UEFA– en ese momento, han cedido puntos contra los tres rivales. Dos victorias, un empate y dos derrotas en cinco partidos han permitido a Italia igualarlas a puntos. Están, por tanto, obligadas a ganar si no quieren verse superadas en la tabla por las italianas y jugar una eliminatoria para no descender.