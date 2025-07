España no quiere confianzas ante Suiza

España ha demostrado hasta el momento que es la selección que mejor juega al fútbol de las que hay en esta Eurocopa. No sólo en lo que va de campeonato, sino en estos últimos años. Si hay alguien que lo sabe bien, porque lo ha sufrido en sus propias carnes, es Suiza. Goleada tras goleada en los dos últimos tiempos, las helvéticas se han visto arrasadas por una selección que hoy por hoy es campeona del mundo y máxima favorita al título, con permiso de Francia o Inglaterra. Pero la Selección no quiere confianzas en busca de las semifinales.

Los resultados no han podido ser más contundentes en estos últimos años. En octavos del Mundial 2023, 5-1; en la Liga de Naciones, meses después, 5-0 y, después, en la misma competición, 1-7. Las españolas han marcado un total de 17 goles y han encajado sólo uno. Ni siquiera eso les hace venirse arriba. Destacan que no será un partido más, puesto que se trata de una eliminatoria en la que las dos pueden irse a casa y en la que, además, Suiza cuenta con un estadio entero a su favor.

Montse Tomé y las jugadoras de España que han hablado con los medios estos días en Suiza han destacado ese factor cancha. No queda muy claro si es por tener algo que las mantenga con los pies en el suelo o porque realmente lo piensan. Lo que está claro es que, a pesar del favoritismo absoluto que hay de cara a esta eliminatoria, el seno del vestuario de Selección sólo tiene un objetivo en mente: ganarlas.

No quieren hablar de etiquetas, no quieren recordar viejos tiempos, por mucho que haya pasado poco más de un año desde su último enfrentamiento. Tienen un partido por jugar, por ganar y hay que salir de Berna con el billete a semifinales. Con el máximo respeto, con la máxima humildad pero también con la máxima exigencia y ambición que hay en este grupo.

España quiere seguir en Suiza

Lo dejó muy claro Aitana Bonmatí antes del partido. El objetivo del equipo no es otro que «seguir haciendo historia», algo que pasa por estar en la siguiente ronda. No quieren marcharse aún de esta Eurocopa, ni de este país, al que llegaron hace casi tres semanas. Para ellas, su máximo reto ahora mismo es estar en semifinales y tratarán de cumplirlo.

Eso sí, la doble ganadora del Balón de Oro ha dejado bien claro que sólo tienen en cuenta el historial contra Suiza para saber que, si se complica el partido, saben que pueden llevarse el partido: «Somos un equipo humilde. No nos acordamos del pasado porque no nos sirve para seguir hacia adelante. Aquí, o ganas o te vas. Queremos poner todo de nuestra parte para seguir en la competición. No nos acordamos de cómo hemos jugado, nos sirve para saber que podemos sacarlo adelante, pero no para confiarnos».