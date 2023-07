España se mete en semifinales y ya mira a París

La selección española se clasificó para las semifinales del Europeo sub-21 y logró más de medio billete para los Juegos Olímpicos de París 2024 después de vencer 2-1 a Suiza con prórroga incluida. Sergio Gómez adelantó a España en el 68 y Amdouni empató el partido en el 92. En el minuto 103 de la prórroga, Juan Miranda fue el encargado de meter en semis al combinado español.

La selección española buscaba la semifinal que le acercase a su sexto Europeo sub-21. Pero también un billete para los Juegos Olímpicos de París 2024. Para ello, Santi Denia salió con su once de gala, que también es su once de más confianza. El mismo que ganó a Croacia en la segunda jornada. Suiza, por su parte, formó con el mismo once que se midió ante Francia en la última jornada y en la que pasó a cuartos de manera milagrosa tras perder 4-1.

En el Giulesti Stadium de Bucarest, la selección española ya había ganado a Croacia y había empatado ante Urania. Los suizos llegaban al todo o nada tras dos derrotas frente a Italia y Francia. Lo mejor para España es que llegaba con su once de gala totalmente descansado para la ocasión.

El primer disparo a portería de España llegó en el minuto 7. Fue Rodri el encargado tras una buena conducción en diagonal y un disparo centrado. La selección española quería cocinar a fuego lento el partido, pero la intensidad de Suiza le estaba poniendo en algunos problemas.

Pocas ocasiones

Reinaba la igualdad en Bucarest, donde el juego suizo incomodaba mucho la circulación de pelota en la selección española. Ocasiones claras, prácticamente ninguna. En el minuto 31 lo volvieron a intentar los chicos de Denia con Rodri llevando la iniciativa. El del Betis puso un buen centro que no pudo rematar Abel. En el rechazo, Miranda remató y la defensa de Suiza se quitó la pelota de encima.

Víctor Gómez vio la primera amarilla del combinado español tras una falta que no pareció en el minuto 34. Saltó todo el banquillo para protestar la acción. La iniciativa la llevaba España, poco a poco intentaba tener el dominio completo, pero le estaba faltando profundidad para crearle peligro de verdad a una ordenada Suiza.

Sergio Gómez perdonó

La mejor ocasión para España llegó en el minuto 38, cuando por fin encontró el espacio a la espalda de la defensa rival. Se le encendió la bombilla a Baena y metió un pase perfecto que dejaba solo a Sergio Gómez en carrera. El del City se plantó ante el portero, picó la pelota de manera sutil y la defensa suiza despejó el cuero antes de que se colase en el fondo de la red.

Perdonó España, pero el tramo final del primer tiempo dejaba mejores sensaciones. Sancet volvió a intentarlo con un disparo forzado a las manos del portero rival en el minuto 42. Esa cocina a fuego lento en el juego español provocaba que el dominio de la selección de Santi Denia llegase a buen fruto. La pelota era de España al descanso.

España dio un pequeño paso hacia delante en el inicio del segundo tiempo, decidido a ir a por el partido. Pero era evidente que el encuentro no iba a ser fácil. Suiza se multiplicaba en cada parte del campo para tapar espacios. Le interesaba a los suizos que no pasase mucho, y lo estaba consiguiendo.

Sergio despertó el partido

Pasaban y pasaban los minutos, y España no era capaz de salir de la telaraña de Suiza, que estaba durmiendo el partido. Los de Santi Denia no eran capaces de aportarle más velocidad y más profundidad a su juego. El combinado español necesitaba cambios. Necesitaba despertar antes de que fuese tarde. El escenario peligroso.

Santi Denia estaba preparando el banquillo para moverlo. Y justo antes, llegó la recompensa a la paciencia. España se puso por delante en el minuto 68 gracias a un golazo de Sergio Gómez. Buen pase de Baena hacia delante, Abel Ruiz protegió la pelota de manera perfecta, la puso atrás, y el futbolista del City le pegó con una tremenda calidad de primeras para colocar el 1-0.

La calidad individual de España decantaba un partido más que igualado. Ello provocó que Denia diese marcha atrás con el doble cambio que tenía preparado. Suiza ya no tenía nada que perder, y era hora de arriesgar. En el minuto 75 tuvieron los suizos una buena doble ocasión que despejó la defensa española con mucha seguridad.

Los dos primeros cambios de Denia llegaron en el minuto 77. Aimar Oroz y Bernabé entraron al campo por Sancet y Baena. El tercero fue Barrenetxea por Rodri en el 87. Antes, Sergio Gómez tuvo la sentencia con un gran disparo de falta que despejó el portero suizo.

Empate de Suiza en el 92

Y cuando el partido parecía visto para sentencia, Suiza lo empató en el minuto 92. Amdouni recibió una pelota totalmente solo tras un mal balance defensivo de España y batió a Arnau Tenas. Un golpe muy duro para el combinado español cuando solamente quedaban dos minutos para celebrar la victoria.

¡Gol de Suiza! ¡A la prórroga! #U21EURO 🇪🇸 1-1 🇨🇭 Gran gol de Suiza después de un balón largo y una maniobra excelente del delantero ¡A por ellos! 🔵La prórroga en @La1_tve y en @rtveplay: https://t.co/JSegugY32u pic.twitter.com/1kBGQuGaZp — Teledeporte (@teledeporte) July 1, 2023

El palo del empate había dejado tocada a España de cara a la prórroga. Tenía que cambiar el chip. Suiza, de nuevo, se ordenaba atrás y estaba ya preparada para dormir el encuentro como con el empate a cero. Por delante una intensa prórroga con mucho en juego.

Tuvo el segundo Víctor Gómez en el 98 con un buen disparo que despejó el portero suizo. Un minuto después, Denia volvió a mover el banquillo con un doble cambio. Entraron al campo Arnau Martínez y Gabri Veiga por Blanco y Víctor.

Miranda hizo el segundo para España

El partido se estaba rompiendo. En el minuto 102 volvió a rozar el gol España. Gran jugada de Bernabé, asistencia para Abel y el capitán de la selección sub-21 la mandaba fuera. Los cambios le habían venido bien al combinado español, que había puesto una marcha más.

Con España lanzada, antes del descanso de la prórroga, en el minuto 103, Juan Miranda hizo el segundo. Oroz abrió a banda izquierda y el lateral del Betis le pegó con el alma desde el pico del área y la pelota se coló en el fondo de la red con ayuda de la defensa suiza. El banquillo español lo celebró con gran euforia.

¡GOOOOOOOL DE MIRANDA! #U21EURO 🇪🇸 2-1 🇨🇭 🔥⚽️El lateral golpea desde la frontal y el balón toca en un defensa antes de colarse en la portería 🔵La prórroga en @La1_tve y en @rtveplay: https://t.co/JSegugY32u pic.twitter.com/eUiTI2MvcF — Teledeporte (@teledeporte) July 1, 2023

Suiza arriesgaba con todo y en el minuto 108 tuvo España la sentencia con un disparo de Veiga que se marchó fuera por poco. Los de Santi Denia querían enfriar el partido tocando de un lado a otro. Vio amarilla Bernabé por defender a su portero en un calentón del rival. En el 119 hizo Denia su último cambio dando entrada a Gila por Sergio Gómez. Quería fortalecer esta vez el seleccionador la defensa. No quería cometer los errores del pasado.

España sufrió, quizás más de la cuenta con esa prórroga, pero logró meterse en semifinales después de vencer a Suiza por 2-1. Un pase que también da más de medio billete para los Juegos Olímpicos de París en 2024. Para ello, y para saber el rival en semis, habrá que esperar a este domingo. La semifinal se disputará en Bucarest el miércoles 5 de julio.