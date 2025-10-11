España llega a un soledado Elche y el partido contra Georgia se jugará sin problemas

España ya está en Elche para disputar su partido contra Georgia este sábado a las 20:45 horas. La Selección ha aterrizado en la localidad alicantina un día después de lo previsto, tras aplazar el viaje por la DANA, y lo ha hecho con sol. Después de las fuertes lluvias que ha dejado Alice a su paso por Alicante, el terreno de juego del estadio Martínez Valero está en perfectas condiciones.

Lo peor ya ha pasado y la alerta de la AEMET bajará a amarillo a la hora del partido. Por tanto, no hay amenaza de lluvia en Elche para este sábado y el partido no corre peligro de suspensión. España tenía previsto viajar el viernes, pero como había alerta roja para ese día retrasaron su llegada a este sábado a mediodía por precaución.

Pero la selección española ha aterrizado sin problemas en Elche y está todo listo para disputar el partido de la tercera jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026. Los pupilos de Luis de la Fuente llegan invictos tras ganar con autoridad sus dos compromisos anteriores frente a Bulgaria y Turquía. Superar a Georgia acercaría a España hacia el objetivo de estar en el campeonato del mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.