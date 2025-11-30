España-Georgia: primera prueba de fuego para Chus Mateo

Primera prueba de fuego para Chus Mateo en el banquillo de la selección española de baloncesto. España juega este domingo su segundo partido de las ventanas FIBA de clasificación para el Mundial de Qatar 2027 contra Georgia, uno de sus verdugos en el último Eurobasket. La Familia desembarca en Tenerife para una cita muy esperada a las 19:45 (hora peninsular) en el Santiago Martín de La Laguna, donde sumar otra victoria tras la de Dinamarca (64-74) significaría llevarse un gran botín de este parón internacional.

En un calendario tan apretado y en un grupo tan exigente, cualquier resultado positivo debe celebrarse como una alegría tremenda y, sobre todo, un paso más hacia el objetivo: clasificarse al Mundial. Los de Chus Mateo dejaron muy buenas sensaciones en el Farum Arena, donde se impusieron a Dinamarca mostrando más argumentos para ganar de principio a fin y en el que el público general descubrió a Great Osobor, la estrella en ciernes de esta selección.

El pívot del Science City de Jena firmó una gran actuación en su debut con España (12 puntos, ocho rebotes y dos robos) y fue el mejor junto a Jaime Fernández, la principal ausencia de la selección para este partido en Tenerife. El escolta no podrá jugar en el pabellón de su equipo por «una lesión muscular en el muslo derecho», según comunicó la Federación Española de Baloncesto.

El resto estarán todos disponibles y el seleccionador, conocida la baja del tirador de La Laguna, sólo tendrá que hacer un descarte. Los dos jugadores que no entraron en convocatoria en Dinamarca fueron Miquel Salvó y Pep Busquets, por lo que, al menos, uno de ellos podrá tener minutos este domingo contra Georgia.

Decisivo España-Georgia

En el bando contrario, que llega a la isla tras su derrota contra Ucrania, estará un Tornike Shengelia, estrella del Barcelona, que se metió una paliza para llegar a la capital georgiana, Tiflis, tras jugar con su equipo el miércoles en Euroliga. Ahora, de vuelta a España, tratará de liderar a su selección a por otro triunfo contra el conjunto español, a quienes ya ganaron en la fase de grupos del Eurobasket en Limasol.

Aquella derrota marcó la participación de una selección que no consiguió siquiera pasar a octavos de final. Pero el reseteo ha sido máximo (sólo queda un jugador de aquella última lista de Sergio Scariolo, Santi Yusta) y los otros de La Familia están dispuestos a brindarnos otra alegría en suelo español. Tarde para seguir disfrutando de los nuevos, Álvaro Cárdenas, Lluís Costa e Izan Almansa, además de Osobor, o de los más veteranos, como Alberto Díaz.