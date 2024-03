España se medirá a Japón, Brasil y el ganador del Nigeria-Sudáfrica en la fase de grupos de los JJOO

España ha conocido en el sorteo sus tres rivales para la fase de grupos de los Juegos Olímpicos. Japón, Brasil y el campeón de África, que saldrá del duelo entre Nigeria y Sudáfrica, pondrán a prueba en el grupo C a la selección española de fútbol femenino, que se aseguró su estancia en la villa olímpica el pasado mes de febrero, venciendo a Holanda en la semifinal de la Liga de las Naciones, una competición que luego acabaron ganando contra Francia, la anfitriona del torneo en París.

