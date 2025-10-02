Escocia se vuelca con su héroe local en el Alfred Dunhill Links Championship

Los aficionados al golf escoceses acudieron en masa a Carnoustie para animar al héroe local Bob MacIntyre, que se lanzó a la conquista del Alfred Dunhill Links Championship con el objetivo de convertirse en el primer escocés en ganar este torneo desde Colin Montgomerie en 2005.

Todos se agolparon en el trayecto hacia el green del primer hoyo y rodearon el tee cuando el escocés dio su primer golpe. Los aficionados también animaron a los otros tres miembros del equipo europeo de la Ryder Cup que compiten esta semana: el tres veces campeón Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood y Matt Fitzpatrick, pero era a MacIntyre a quien habían venido a apoyar, y muchos gritaban «Bien hecho, Bob» y «¡Vamos, Bobby!».

MacIntyre completó el primer recorrido en Carnoustie con un meritorio resultado de seis bajo par (66) y afronta la segunda ronda de hoy en Kingsbarns a solo tres golpes de los líderes, el inglés Matthew Jordan, el neerlandés Darius Van Driel y el estadounidense Ryan Brehm.

MacIntyre dijo que quedó impresionado por la acogida que recibió en el primer tee de Carnoustie. «Fue genial, nunca había visto el primer tee así en el Dunhill Links. Fue absolutamente genial recibir esa acogida. Obviamente, este año hay un buen ambiente después de la Ryder Cup, así que fue estupendo poder ofrecer un buen espectáculo».

«66 está bien. Pero los niveles de energía son bastante bajos. Es difícil. Pero hay que intentar gestionarlo, hacer algunas cosas buenas en un recorrido y disfrutar todo lo que se pueda. Veremos qué podemos hacer».

Entre los que figuran en una apretada clasificación se encuentra la amenazante figura de Dustin Johnson, ganador del US Open de 2016 y del Masters de 2020, que vuelve al Dunhill Links por primera vez desde 2012. Se encuentra con ocho bajo par tras un 64 en Carnoustie.

El compatriota escocés de MacIntyre, Grant Forrest, ganador del Nexo Championship en agosto, también se encuentra en una buena posición tras lograr un 65, siete bajo par, en Carnoustie. El Alfred Dunhill Links Championship es una celebración del Links golf, que se juega en el Old Course St Andrews, Carnoustie y Kingsbarns, tres de los mejores campos Links del mundo, y culmina el domingo, último día, en el Old Course.

Con un premio de 5 millones de dólares estadounidenses, el Alfred Dunhill Links incorpora dos competiciones independientes: un torneo profesional individual para los mejores golfistas del mundo y el campeonato por equipos, en el que los profesionales forman pareja con golfistas aficionados, lo que crea un ambiente único.

Entre los famosos aficionados que participan se encuentran Michael Douglas, Catherine Zeta- Jones, Bill Murray, Matthew Goode, Ronan Keating, Tom Chaplin, Dave Farrell, Mike Rutherford, Huey Lewis, Piers Morgan, Peter Jones, Andy Murray, Wayne Gretzky, Kelly Slater, Steve Redgrave, A.P. McCoy, Kevin Pietersen, Allan Lamb, Mark Nicholas, Schalk Burger Jnr, Morne du Plessis y Rob Louw.

Este es el 40º año que Alfred Dunhill apoya el golf en St Andrews, primero en la Alfred Dunhill Cup desde 1985 y luego en el Alfred Dunhill Links Championship desde 2001. Durante ese tiempo, se han recaudado muchos millones para obras benéficas. En junio de 2011 se creó la Alfred Dunhill Links Foundation como fundación oficial del Alfred Dunhill Links Championship. La fundación se dedica a formar a jóvenes golfistas aficionados en Escocia y Sudáfrica, y también apoya a la Universidad de St Andrews y a la St Andrews Pilgrim Foundation, que restaura y conserva monumentos históricos de la ciudad.