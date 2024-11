Equipo de España para la Copa Davis 2024 en Málaga: jugadores y entrenador

La Copa Davis vuelve a tener a España entre sus candidatos a la victoria y la Final a 8 de Málaga viene acompañada de un equipo español de plenas garantías para despedir con honores a Rafa Nadal, buscando un triunfo histórico en el momento de la retirada de la leyenda del tenis patrio. Carlos Alcaraz será, junto al propio Rafael, el líder de un combinado capitaneado por David Ferrer y que desde los cuartos de final tratará de superar tres eliminatorias con la Ensaladera de campeón como objetivo. Repasamos el equipo de España en la Copa Davis 2024, con todos sus jugadores y los partidos que jugará cada uno.

Si bien Alcaraz representa el gran argumento competitivo para el equipo español de Copa Davis, el indudable reclamo es Rafa Nadal, quien ya confirmó su retirada al término de 2024 y podrá despedirse sobre la pista del Pabellón Martín Carpena, en casa, y jugando la Davis por España. El capitán de España en la Davis 2024, David Ferrer, ha decidido rodear a Carlos Alcaraz y a Rafael Nadal de un equipo experto y veterano con el que hacer frente a las tres eliminatorias que marcarán el triunfo o la eliminación del equipo local en Málaga.

Junto a Carlos Alcaraz, número uno indiscutible, aparece en la alineación de España para la fase de grupos de la Copa Davis un especialista en dobles, Marcel Granollers, que es el otro tenista fijo entre los elegidos del equipo de España para jugar, en su caso en el tercer encuentro de cada serie. La incógnita está en Rafa Nadal, que parece que comenzará como número dos individual y quién sabe si también disputará el dobles con Granollers. Roberto Bautista y Pedro Martínez, tras la ausencia de Pablo Carreño, quedan como alternativas de lujo.

Tenistas de España en la Copa Davis 2024 de Málaga

Rafael Nadal (nº 154 ranking ATP)

Aunque parta como el cuarto en discordia de los individuales españoles, Rafael Nadal Parera es el gran aliciente no sólo del equipo español de Copa Davis, si no del torneo en cuestión en esta edición de 2024. Será el último baile del ex número uno del mundo y campeón de 22 torneos de Grand Slam, además de cinco entorchados de la propia Davis, antes de su retirada definitiva del tenis. Apunta a jugar el individual como número dos español, si se encuentra bien, y puede que también el dobles formando pareja con Marcel Granollers.

Carlos Alcaraz (nº 3 del ranking ATP)

El líder indiscutible del tenis en España tras Rafa Nadal y un aliciente por sí mismo para ver la Copa Davis, además de un hombre que sube considerablemente las opciones de victoria del equipo español en Málaga. Carlos Alcaraz, tras su ausencia en 2023, tiene una cuenta pendiente con la Davis y con España y tratará de resarcirse en estos encuentros, buscando su primera Ensaladera.

Carlos Alcaraz, en la sesión oficial de fotos de la Copa Davis. (Getty)

Roberto Bautista (nº 46 ATP)

Con 36 años, Roberto Bautista es uno de los veteranos de la Armada y tras un 2023 muy negativo y complicado por las lesiones, parece que va encontrando el tono de nuevo. La Copa Davis le trae buenos recuerdos en lo tenístico y quiere hacerse con un hueco en la alineación de España, donde será la alternativa al nº2 individual si Nadal no se encuentra bien. La experiencia está de su lado y su estado de forma también, demostrando un gran tenis en las últimas semanas sobre pista rápida indoor.

Pedro Martínez (nº 41 ATP)

Si bien, por ranking, es el número dos de España, las opciones de Pedro Martínez de hacerse con un puesto en el equipo español para los partidos de la fase de grupos de la Copa Davis parecen escasas. Fue el último en entrar en el equipo y su predilección por las pistas de tierra batida le restan enteros en comparación con Bautista y por supuesto también con Rafa Nadal, más experimentados en estas lides. Un quinto jugador de lujo y preparado para rendir.

Marcel Granollers (nº1 ranking ATP dobles)

Apartado desde hace años de los individuales, Marcel Granollers se ha desmarcado como un especialista en dobles y no cualquiera, ya que desde hace semanas es el número uno del ranking ATP de la disciplina junto con el argentino Horacio Zeballos. En Málaga, los rivales de España presentan grandes parejas de dobles, pero el anfitrión, a falta de dos especialistas, cuenta con uno… que es el mejor. Podría formar pareja con Nadal o Alcaraz.

Cuándo juega el equipo español de Copa Davis

El equipo de España de Copa Davis tiene tres compromisos potenciales en forma de eliminatorias directas en la Final a 8 de la Copa Davis, siempre y cuando vaya avanzando rondas. Alcaraz, Nadal, Bautista y compañía se estrenan el martes 19 de noviembre, ante Holanda, mientras que viernes y domingo llegarían los compromisos ante el ganador del Alemania vs Canadá y la final, donde lo más probable es que ahí estén Italia o Estados Unidos.