Así queda el cuadro final de la Copa Davis en Málaga: los rivales de España

El Martin Carpena de Málaga ultima los preparativos para dar el pistoletazo de salida a una nueva fiesta del tenis. En esta edición, donde ya se ha configurado el cuadro de la Copa Davis, España buscará lograr la séptima ‘ensaladera’ de su historia imponiéndose a rivales de la talla de Italia, vigente campeona del torneo mundial, la todopoderosa Estados Unidos, la siempre complicada Canadá o Países Bajos, su rival en cuartos de final de la competición.

Si todo va sobre ruedas, Carlos Alcaraz y, sobre todo, Rafael Nadal, liderarán al equipo reunido por David Ferrer: Marcel Granollers, actual número dos del mundo en dobles, Pablo Carreño y Roberto Bautista, el ‘hombre talismán’ del combinado español, pues solo ha perdido uno de sus últimos 10 enfrentamientos tras enfundarse la camiseta de la ‘Armada Española’.

Soñar a lo grande

España se encomendará al talento y a la juventud de Carlos Alcaraz y a la experiencia y la garra de Rafa Nadal, que sigue sumando minutos en pista durante los entrenamientos y que está dejando una muy buena sensación para afrontar el primer duelo de las Finales de Copa Davis ante Países Bajos. Sin embargo, y a pesar de mostrar un nivel óptimo, el balear aún no ha confirmado su presencia al 100% en el encuentro individual y dependerá de cómo se encuentre en las horas o días previos:»Si realmente no me veo listo para tener opciones de ganar en el individual, yo soy el primero que no voy a querer jugar. Si no me veo listo, soy el primero en hablar con el capitán…».

Por otro lado, Carlos Alcaraz, que aterriza en Málaga con unas sensaciones algo dubitativas tras caer en las ATP Finals 2024 a las primeras de cambio, aseguró que realizará todo lo que esté en su mano para que el combinado nacional pueda conseguir la séptima ‘ensaladera’ de su historia y, además, que Rafa ponga fin a una trayectoria increíble con un título bajo el brazo.

«Es el último torneo del año y, probablemente, uno de los torneos más especiales que voy a jugar. Último torneo de Rafa, podré estar a su lado en los últimos momentos en una pista de tenis. Cuando era niño, soñaba con ganar la Copa Davis para España. Creo que este año he llegado a esta parte mucho mejor que el pasado, pero muy lejos de donde quiero estar. Para mí, es un objetivo venir aquí lo más fresco que pueda mentalmente. No es fácil, al menos para mí, viajar mucho en esta parte del año. Echo de menos mi casa, quiero pasar tiempo con mis seres queridos», añadió Alcaraz.

¿Cuál es el cuadro de las Finales de Copa Davis 2024?

España debutará en los cuartos de final de la Copa Davis 2024 ante Países Bajos. El combinado liderado por David Ferrer iniciará su andadura en el último torneo de la temporada el próximo 19 de noviembre a las 17:00 horas. El resto de enfrentamientos son los siguientes: por la parte alta del cuadro, Italia, vigente campeona del torneo, se medirá a Argentina para meterse en las semifinales del torneo, donde esperaría el ganador del duelo entre Estados unidos y Australia, dos superpotencias de la historia del tenis.

Calendario completo de las finales de la Copa del Mundo de Tenis 2024 🏆 📍Málaga ▶️https://t.co/R03xGwLy9P#CopaDavis pic.twitter.com/H7lvAmas3M — Copa Davis (@CopaDavis) September 25, 2024

En la parte baja del cuadro, Canadá y Alemania, que no podrá contar con su estrella Alexander Zverev después de caer en las semifinales de la Copa de Maestros, se medirán en un intenso duelo para avanzar hacia las semifinales y poder medirse al vencedor de la eliminatoria entre España y Países Bajos.