Épica rajada de Mourinho en Italia contra un árbitro

La Roma de Mourinho empató contra el Monza y el punto fue poco para las opciones de Champions de un equipo que ahora está séptimo en la tabla a dos puntos de la cuarta posición que marca el Inter de Milán. Más allá de la clasificación para la Champions League, el entrenador portugués puso el foco a Daniele Chiffi, árbitro del encuentro al que calificó como el peor que ha visto en su carrera.

«Chiffi es el peor árbitro que he conocido en mi carrera. No influyó mucho en el resultado, pero es pobre. Técnicamente pésimo, no es empático, no se relaciona con nadie, le da tarjeta roja a un jugador que resbala porque está muerto de cansancio en el minuto 96», comenzó diciendo Mourinho a la conclusión de un partido que finalizó con empate a un goles en el marcador

El técnico portugués prosiguió diciendo que: «La Roma no tiene la fuerza que tienen otros equipos para decir que no queremos a ciertos árbitros. Aunque a veces me parece que no tienen ni ganas… La Roma también debe crecer en este nivel».

Para finalizar con su estelar conferencia de prensa, José Mourinho reconoció haber acudido al partido con un micrófono para protegerse. «Dejé de trabajar los últimos 20 minutos porque sabía que de lo contrario hubiera recibido una tarjeta roja, siempre pasa con él. Confieso que esta noche salí a la cancha con el micrófono, para protegerme. Me quedé callado porque el sábado quiero estar con mis pocos jugadores en el campo contra un súper equipo como es el Inter», finalizó.