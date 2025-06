El enigmático mensaje de Ricky Rubio en el que insinúa su retirada: «Esto no es un adiós, es un gracias»

Ricky Rubio ha publicado la mañana de este jueves un enigmático mensaje en sus redes sociales donde tiene desconcertado a todo el mundo. Y es que el base español, que lleva un año sin jugar un sólo partido, ha insinuado con su retirada de las canchas de baloncesto.

«Me he tomado este año para reflexionar sobre mi carrera y mi vida y me he dado cuenta de que si he llegado a donde estoy hoy no es por las asistencias que he dado sino por las asistencias que he recibido. Esto no es un adiós, es un gracias a toda la gente que me ha ayudado a lo largo del camino», ha escrito Ricky en su cuenta de ‘X’.

… I took this year to reflect on my career and my life, and I’ve realized that if I’ve gotten to

where I am today, it’s not because of the assists I’ve given, but because of the assists I’ve received. This isn’t a goodbye, it’s a thank you to all the people who have helped me… pic.twitter.com/nzf8AQIlaa

— Ricky Rubio (@rickyrubio9) June 5, 2025