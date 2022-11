Lucas y Theo Hernández son noticia en Francia, y no por su convocatoria por la Selección para el Mundial de Qatar, que también es algo de relevancia siendo hermanos. El caso es que el diario L’Equipe ha encontrado a Jean-François Hernández, ex futbolista que militó en Compostela, Rayo Vallecano y Atlético de Madrid, 18 años después de que se marchara y dejara de ver a sus hijos.

Se trata de una larguísima investigación a través de testimonios de familiares y amigos para conseguir reconstruir la pista del padre de los Hernández, que no sabían ni si seguía vivo: «Un día se fue y nunca más volvimos a saber de él», aseguraba Lucas Hernández en una entrevista en 2019.

«Nunca abandonó a sus hijos»

Su paradero se volvió una incognita en 2004. Fue en ese año cuando se dejó de saber de un hombre que estuvo durante mucho tiempo en Tailandia y que ahora habría regresado a Francia. Además, se ofrece por primera vez versión muy distinta a la que se conocía que desmiente el mito de que Jean-François Hernández abandonó a sus hijos. «Nunca abandonó a sus hijos. Fue ella, su exnovia (Laurence Py, quien lo separó de ellos», asegura Bruno Saliba, uno de sus primos.

Lauris Hernández, otra hija del ex futbolista, apoya esa versión: «Mi padre ha sido difamado durante demasiado tiempo. Es una persona maravillosa, todo lo contrario de lo que he leído o escuchado sobre él en los últimos años. Fue ante todo una persona muy familiar, que siempre amó profundamente a sus hijos». Sonia Moldes, ex novia del padre de los Hernández, añade: «Tratábamos de luchar con los abogados, pero era un infierno. Desesperado, se fue a Tailandia. Sé que intentó varias veces hablar con ellos desde allí, pero ella nunca le pasó a los niños. Renunció. Esa es la versión que deben conocer Lucas y Theo. Los ama más que a su propia vida».

«Echa mucho de menos a sus hijos, sufre. No nos importa el dinero de Theo y Lucas. Todo lo que queremos es volver a verlos. Especialmente mi padre. Sé que secretamente espera que sus hijos lo llamen. Él los ama tanto. No puedo imaginar lo feliz que estaría si eso sucediera…», finaliza Lauris Hernández, que dice que su padre ve todos los partidos de los ex atléticos.