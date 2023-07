El encontronazo por radio de Fernando Alonso con Aston Martin: «No me puedes avisar tan tarde»

Fernando Alonso y Aston Martin tuvieron sus más y sus menos durante el Gran Premio de Austria. Se produjo un malentendido entre el ingeniero de pista del asturiano y el propio piloto a la hora de entrar a boxes. En un primer momento le dijeron a Alonso que se mantuviera fuera pese a que tenía parada gratis, luego cambiaron de idea pero ya era tarde y tuvieron que esperar a la una vuelta más.

«¡Siguiente vuelta! No me puedes avisar tan tarde, colega», aseguró el bicampeón del mundo después de que el ingeniero de pista le comunicara que entrara a boxes cuando ya estaba pasando la entrada del pit lane. «Virtual Safety Car. Manténte fuera», le comunicaron en primera instancia y Alonso respondió entre dudas: «¿Seguro?».

El Virtual Safety Car significa que se mantienen las distancias entre los coches por lo que todos tienen parada gratis mientras siga esta señal, ya que no perderán posición. Desde el equipo no tenían muy claro que estrategia seguir ni qué neumáticos poner. «¡Box! !Manténte fuera! Has entrado, vale, vale, no importa», le dijo el ingeniero de pista a Alonso que no tenía muy claro si meterle o no a cambiar ruedas.

Cuando quiso rectificar ya era demasiado tarde y el líder de Aston Martin ya estaba enfilando el camino de los boxes. Según las radios que ha sacado a la luz el programa de Jugones, hubo cierta incertidumbre sobre si seguir con los duros o poner los medios. «¿Qué compuesto te gustaría poner?», le preguntó el ingeniero a Fernando, a lo que el español respondió: «No lo tengo claro. Podemos obtener más información de otros coches».

La entrada tan tardía en boxes condicionó al español para el resto de la carrera y perdió terreno con sus dos rivales: Hamilton y Norris. A la salida de boxes no sabía dónde se encontraban los dos pilotos británicos y preguntó por radio: «Hemos perdido terreno. ¿Dónde están Hamilton y Norris?». Finalmente, el 14 acabó por delante del siete veces campeón del mundo pero no pudo batir al McLaren de Norris.