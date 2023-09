El emotivo homenaje de ‘Tiempo de Juego’ a Pepe Domingo Castaño: «Leyenda, esto es para ti»

Pepe Domingo Castaño ha fallecido este domingo a los 80 años de edad y sus compañeros de Tiempo de Juego le han rendido un emotivo homenaje en el inicio del programa. Sin Paco González, que estuvo acompañando a Pepe hasta el final, Heri Frade abrió el programa con el famoso grito de guerra de la leyenda radiofónica: «Hola, hola».

«¡Hola, hola, Tiempo de Juego! Había pensado decir hola a secas pero Manolo Lama me ha convencido que en el primer día sin Pepe había que gritar su grito de guerra. Que vacía suena esta sintonía sin el ‘Hola, Hola’ de Pepe. Comprenderán que Paco González esté donde tiene que estar. A la familia se le ha ido el padre, el abuelo… a todos se nos ha ido la leyenda. Parecía que todos se lo decíamos así de cachondeo, leyenda. Nosotros no lo decíamos de cachondeo y él lo sabía», comenzó diciendo Heri Frade en Tiempo de Juego en homenaje a Pepe Domingo Castaño.

«Hay que ser muy grande para trabajar creando en siete décadas diferentes y hacerlo siempre con éxito. Locutor de radio fórmula, el mejor de su tiempo, radio magazine, el mejor de su tiempo, cantante y compositor, ahí quedaron temas que son himnos. Pepe era radio y era la voz de la publi en Tiempo de Juego», añadió un Heri Frade tocado por el adiós de un compañero, amigo y leyenda de la radio española.

«No hace mucho en una sobremesa de las que tanto le gustaban me preguntaba si yo me veía en su rol en el de Paco y yo le contesté que bastante tenía con ser Heri Frade», prosiguió para luego concluir de la forma más emotiva: «Admirado y añorado Pepe, a Heri Frade y todo el equipo, los que hemos compartido algo de tu tiempo, nos toca hacer la faena radiofónica mas difícil de nuestras vidas. Leyenda, estas dos horas de radio que vienen son sólo para ti, este Tiempo de Juego, con sus motores, sus goles, es para ti. Aunque la radio, y la vida, nunca, nunca, nuca podrán ser lo mismo sin ti».

💔 Así ha comenzado el primer @tjcope sin Pepe Domingo Castaño. 🙏🏼 📻 “Que vacía suena esta sintonía sin el ‘Hola, Hola’ de Pepe. La radio y la vida nunca podrán der lo mismo sin ti”. pic.twitter.com/IMboymxxpC — Señor de los Medios 🕵️‍♂️ (@MedF1osTV) September 17, 2023

Mensajes a Pepe Domingo Castaño

El conductor de El Partidazo de Cope, Juanma Castaño, fue de los primeros en publicar un mensaje de despedida a la estrella radiofónica, Pepe Domingo Castaño: «Es un día triste, un momento muy difícil para toda la radio. Ha sido una noche muy dura. Él era nuestro líder espiritual, sin duda. Pero podemos estar tranquilos porque ha vivido mucho y muy bien la vida. Cada vez que siente con amigos en una mesa con amigos a cenar me acordaré de él. Estaba organizando siempre comidas, cenas y celebraciones. Era un abuelo orgulloso y feliz y un marido cómplice».

Manolo Lama, por su parte publicó: «Sentía la radio y llevaba la camiseta de la Cope de una forma que no te la puedes imaginar. Pepe querrá que le recordemos como era él. Un tío divertido, con ganas de vivir, un buen padre, marido e hijo. No valía para estar sentado en una silla y una cama. Seguirá viviendo en el corazón de la radio». El narrador también le quiso dar su particular adiós en directo contando historias de Pepe Domingo Castaño.