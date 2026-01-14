La emotiva arenga de De la Fuente a España futsal antes del Europeo: «La suerte es para los mediocres»

Luis de la Fuente motivo a los elegidos por parte de la selección española de fútbol sala de cara a la Eurocopa que arranca el próximo miércoles 21 de enero en Eslovenia. Antes de la importante cita, el seleccionador nacional dirigió una emotiva arenga a los jugadores españoles en las que dejó claro que la suerte es para los mediocres, animando a los futbolistas para el compromiso en el que comenzarán enfrentándose al anfitrión, Bielorrusia y Bélgica en fase de grupos.

«Bueno, sabía que estabais aquí y dije, ‘voy a haceros una visita de un día’. Aprovecho este momento para estar aquí con vosotros. De Lituania tengo un buen recuerdo fue mi primer Europeo que vine aquí en el año 2013. Firmé por la Federación y aquí fue mi primer Europeo sub-19 que dirigí», comenzó recordando De la Fuente en su emocionante charla a los jugadores.

«Aquí no hay suerte. Suerte es la palabra que utilizan los mediocres para desprestigiar a la gente que consigue objetivos. ‘Qué suerte tiene Nadal, mucha… siempre las metía dentro y los otros las tiraban fuera, qué suerte tenía Nadal’. Somos una piña, una familia. De eso se trata, de estar ahí unidos, juntos, cohesionados, aguerridos, apretados y así se consigue todo», animó, sacando el ejemplo de Rafa Nadal.

«Si no se consigue porque hay otro que te gana, pues se acabó. Yo lo he dejado todo con el empeño. No creo tampoco en la palabra fracaso. ¿Qué es fracaso? Me dejo la vida. Si doy todo lo que tengo, ¿tú me vas a llamar a mí fracasado porque no soy capaz de ganar a alguien que es mejor que yo o incluso peor?», agregó De la Fuente, que el próximo verano tratará de conducir a España a su segundo Mundial en Estados Unidos, México y Canadá tras levantar la Eurocopa en 2024.

De la Fuente anima al fútbol sala español

«De esto, como en el fútbol, incluso haciendo muchas cosas mejor que el rival puedes perder siendo mejor. Claramente, desearos todo lo mejor. Lo mejor es que tengáis salud, que hagáis lo que os gusta y que si podéis ganar, ganar», cerró el seleccionador, mientras los futbolistas rompían con un aplauso su impactante discurso.