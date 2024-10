El emocionante recuerdo de Luis Enrique sobre su hija Xana: «Vivió con nosotros 9 años maravillosos»

Hace poco más de cinco años, Xana, la hija pequeña de Luis Enrique, falleció a causa de un osteosarcoma, un cáncer raro de hueso que debilita y termina destruyendo el tejido óseo. Poco se supo en aquella época, ya que el el actual entrenador del PSG pausó su puesto como seleccionador nacional y se retiró de la vida pública. Ahora, media década después, ha hablado sobre su hija en el documental ‘No tenéis ni **** idea’ de Movistar Plus+.

«Y dirás tú… ¿Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado? Yo me considero afortunado, muy afortunado. ‘Pero si se te ha muerto tu hija a los 9 años’… Mi hija Xana vino a vivir con nosotros nueve años maravillosos. Y tenemos mil recuerdos de ella. Vídeos, cosas… increíbles. En el plano físico no está; pero en el plano espiritual, sí está. Cada día hablamos de ella, nos reímos y lloramos».

Así, sobrecogido y con rostro serio, Luis Enrique se sinceró sobre la pérdida de la menor de sus hijas. Sus palabras estaban acompañadas de fotografías de Xana en las que irradia felicidad y energía. El técnico del PSG, fruto del recuerdo, contó una anécdota ocurrida en casa de su madre, tiempo después de que la pequeña falleciera.

»¿Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado? Yo me considero afortunado, muy afortunado. Mi hija Xana vino a vivir con nosotros 9 años maravillosos». #LuisEnrique pic.twitter.com/rlb6pXCXnU — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 14, 2024



«Mi madre no podía tener fotos de Xana, hasta que llegué un día casa y le dije… ‘¿por qué no hay ninguna foto de Xana, mamá’. «No puedo, no puedo», me contestó. ‘Mamá, tienes que poner a Xana. Xana está viva’, contesté. En el plano físico no está, pero en el plano espiritual está. Cada día hablamos de ella y no reímos y recordamos», señala. «Yo pienso que Xana todavía nos ve. ‘¿Cómo quiero que Xana piense que vivimos esto?’», concluye.

Luis Enrique hace hincapié en que, de alguna manera, su hija todavía se encuentra con ellos. «Pienso que Xana todavía nos ve, que ve cómo vivimos esto». El asturiano ya había reconocido en alguna ocasión que tanto él, como su propia familia, querían afrontar el duelo con naturalidad. «Nos acordamos mucho de ella, nos reímos, y pensamos cómo actuaría en cada situación de muchas cosas que nos pasan. Y nada más. Así funciona la vida. No sólo son cosas bonitas y tratar de buscar la felicidad, sino también de saber gestionar estos momentos», reconoció hace unos meses.

Xana era la tercera hija de Luis Enrique y su mujer, Elena Cullel. Durante aquellos duros momentos, el fútbol en general y el español en particular se volcaron con el técnico y su familia. El asturiano pausó su cargo como seleccionador nacional a los dos meses de que Xana fuera diagnosticada. «Afortunadamente tuvimos los recursos para poder dejarlo todo y centrarnos en ella».

Luis Enrique volvió a su puesto de trabajo tres meses después de su fallecimiento. Y en el Mundial de Catar 2022 cuando, a través de los streams que realizaba en Twitch durante el torneo, dedicó la mitad del dinero monetizado a la Fundación Enriqueta Villavecchia, especializada en la oncología infantil. Hoy en día todavía mantiene la iniciativa.