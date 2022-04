Unai Emery atendió a los medios de comunicación al término del partido entre el Villarreal y el Liverpool en semifinales de la Champions League. El de Hondarribia analizó el encuentro disputado por los suyos, afirmando que el resultado no es malo, puesto que no merecieron más y que pudo ser incluso una goleada mayor. Pese a ello, confía en que se vea una cara distinta de su equipo en la vuelta y que puedan luchar la eliminatoria, reconociendo que será complicado.

Sensaciones

«En semifinales, tienes que encontrarte con los favoritos. Equipos potentes y en un gran momento. El factor sorpresa se diluye. Jugamos dos partidos, como en octavos y cuartos, donde los dos partidos fueron muy diferentes. Hoy era un partido que, queriendo ganar, no merecíamos. Era resistir defensivamente para tratar de tener opciones en el segundo partido. Allí va a ser diferente, porque tenemos que proponer cosas diferentes y vamos a hacer otras cosas».

Resultado

«Sabemos que son mejores, pero que nosotros podremos competirles. Hoy no lo hemos hecho. También tienes que relativizar. Hoy podía haber sido peor y del 2-0, a mejor, no lo hemos merecido. Tenemos que tratar que sea diferente en casa. Jugar como queremos y proponer. A ver si ellos son capaces de exigirnos como hoy y nosotros no podemos. Allí, marcar un gol podemos y es lo que trataremos de hacer, para estar en la eliminatoria».

2-0 es bueno

«Podía haber sido peor. Se les ha anulado goles en fuera de juego, hemos defendido bien, no hemos tenido ocasiones de gol… No hemos podido nosotros tener expectativas de mejora. El segundo partido trataremos que sea diferente».

Remontada

«Trabajamos sobre realidades, ser naturales. Estamos aquí por algo. Hemos jugado en todas las eliminatorias dos partidos y tengo la esperanza de que podamos jugar ese partido».