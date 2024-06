Elena, de ‘La isla de las tentaciones’ y ex de Yeremy Pino, liada con otro futbolista español

Elena, que fue sin duda una de las grandes protagonistas de su edición de La isla de las tentaciones, sigue dando que hablar años después de que se grabara el reality. En la República Dominicana vio a su novio, David, siéndole infiel y acostándose varias veces con una de las tentadoras. Se marchó sola, pero meses después encontró el amor de nuevo en el futbolista Yeremy Pino, con el que mantuvo una relación que finalmente no llegó a buen puerto. Ahora, la joven es noticia por un nuevo romance con otro jugador de fútbol español.

Concretamente, Elena estaría saliendo con Roberto Fernández, joven delantero del Málaga y máximo goleador de su equipo. El ariete cordobés ha sido clave para conseguir el ascenso a Segunda División y este verano podría cambiar de aires porque varios equipos fuertes como el Sporting de Braga o el Atlético de Madrid siguen sus pasos. Se trata de un jugador de una gran proyección, joven y con características muy valoradas en el mercado.



Ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales, pero tampoco se esconden. De hecho, estos días están de viaje con otras tres parejas más en Marrakech, y todo cuadra para atar cabos y confirmar que ambos están saliendo. Y es que comparten viaje con otros tres jugadores del Málaga y sus parejas, de ahí que varios usuarios en las redes sociales se hayan percatado de que Elena y Roberto estén liados. Desde allí, suben fotos y vídeos de sus planes sin ningún tipo de reparo.

Tras volver soltera del reality, la castellonense recompuso los pedazos de su roto corazón reconvirtiéndose en WAG: se hizo novia de Yeremi Pino, extremo derecho en el Villareal e internacional con la Selección que ahora está lesionado. Sin embargo, aquello no pareció funcionar y rompieron.

A pesar de que cuenta con 226.000 seguidores en Instagram, Elena no ha querido que su popularidad sea su única fuente de ingresos. Publica regularmente imágenes en actitud influencer, pero también mantiene su vida laboral continuando en el negocio familiar y acudiendo todos los días a trabajar. Eso sí, Elena no descarta aprovechar la popularidad que le ha brindado su paso por Telecinco para formar parte de Supervivientes, algo que no esconde que le encantaría.

En cualquier caso, si la relación con Roberto Fernández va en serio, tendrá que hablar con él sobre estas apariciones en televisión, porque es algo que también puede involucrar en parte al futbolista. De hecho, si se fueran a vivir juntos la vida de Elena podría cambiar radicalmente, ya que si el delantero ficha por un equipo de otro país podría acompañarle y abandonar su Castellón natal. Todavía es pronto para saberlo, pero lo que está claro es que entre ellos hay algo más que una amistad, pues no intentan ni esconderlo en las redes sociales.