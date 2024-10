Elena Congost denuncia en OKDIARIO la decisión de su seleccionador que le dejó sin medalla paralímpica

Elena Congost ha dado un paso más y no se piensa quedar de brazos cruzados. La atleta paralímpica española señala directamente a su seleccionador como el primer culpable junto al juez de equipo español de que a día de hoy no pueda colgarse del cuello la medalla de bronce conseguida en el maratón de la categoría T12 de los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Según las declaraciones de Elena Congost a OKDIARIO, estos mantuvieron «en secreto» que «voluntariamente» decidieron «no presentar una reclamación» al juez de prueba en aquel «momento» después de que este les dijera que no había «nada que hacer». Esa decisión, a ojos del World Athletics, significa que ella también estaba de acuerdo, por lo que constituye una razón de peso para no concederle el metal a la de Castelldefels

Este jueves Elena Congost recibía otro mazazo de manos de la Federación Internacional de Atletismo Paralímpico en la lucha por su medalla de bronce conseguida de forma totalmente lícita en los Paralímpicos el pasado 9 de septiembre, cuando fue descalificada por soltar la cuerda de su guía, Mia Carol, para ayudarle cuando este estaba sufriendo fuertes calambres.

El Comité Paralímpico Español (CPE) confirmaba que el organismo le había comunicado a la atleta con discapacidad visual que no accedía a su petición para que se le concediese una medalla de bronce de forma excepcional. Ahora, tanto ella como su abogado, Jean-Louis Dupont, conocido mundialmente como el defensor del caso Bosman, estudian la vía judicial y los pasos que hay que dar, aunque ella creía que no se debería haber llegado hasta los juzgados.

Elena Congost y la verdad de lo que pasó en París

Elena Congost, que sabía «cuál iba a ser la respuesta» y que por eso no ha «leído» la «nota de prensa» que le «ha dado el CPE». Su enfado ya es mayúsculo y a la espera de ver cómo avanza el recurso de Dupont a la Justicia Europea, la atleta no puede contener más lo sucedido aquel día en la capital de Francia, un hecho que trataron ocultarle. «Hubo un error, no sé si hecho a propósito o no», comienza a relatar.

«En el momento que a mí me descalifican, el presidente del Comité Paralímpico, Miguel Carballeda, ordena que se vaya a hacer una reclamación. Es tu obligación. Pues mi seleccionador, junto con el juez del equipo español, van a hablar con el juez de prueba y les dice que no hay nada que hacer. Como les dice eso, ellos voluntariamente deciden no presentar una reclamación. El hecho de que esa persona en ese momento no la presentara quiere decir que tu estás de acuerdo (refiriéndose a ella misma). Pues ahí va una de las razones por las que el World Athletics no me da la medalla», afirma.

«Lo tendría que haber hecho de forma obligada el seleccionador de atletismo y no lo hizo», insiste. Los entresijos de esta chocante decisión son cuanto menos sospechosos: «Yo me enteré de esta noticia muchos días después. Miguel Carballeda me lo dijo de extranjis y me pidió que fuera prudente con esa información. Yo ahora no voy a ser prudente con ninguna información porque estoy muy enfadada y me siento ninguneada».

Si ya la relación personal con el seleccionador de discapacitados visuales no era «muy buena», ya sólo le «faltaba esto». «Poner una reclamación vale 100 euros, el país los paga, no lo pone él de su bolsillo, lo paga la delegación española y no quiso. Yo he visto poner reclamaciones por descalificaciones por cosas que eran lógicas y que no hacía falta reclamar. Y en este caso, como el juez les dice que no hay nada que hacer, él decide no poner una reclamación. Encima lo mantienen en secreto», desvela Elena Congost a este periódico.

Carballeda no se lo cuenta hasta conocer que iba a recurrir la medalla

La atleta cuenta su reacción tras la prueba y cómo su seleccionador, abusando de su discapacidad, le niega una visita al juez de prueba para reclamar su medalla: «Este seleccionador, cuando salió de hablar con el juez, me encontró llorando y yo le dije ‘quiero ir yo a hablar con el juez’ y él me responde: ‘No, Elena, no hay nada que hacer. Si quieres te abrazo. Es lo único que podemos hacer’. Y yo le repito que quiero ir yo a hablar con el juez, y él me contestó: ‘No, no ya se ha ido. No vas a entrar a hablar con nadie ya’. Pues esa persona es la que decidió no poner una reclamación».

Miguel Carballeda no se lo contó hasta que ella misma se dirigió a él para decirle que de forma particular y privada había cogido a Dupont como abogado y que iban a poner una reclamación a su nombre al Comité Paralípico. En ese momento le reveló lo que sucedió ese 9 de septiembre en París y le pidió prudencia con la información, algo que Elena Congost no ha podido callar más. «Cuando creyera oportuno hacerlo público lo haría», sentencia. Su hora ha llegado y las cartas ya están sobre la mesa a ojos de la Justicia, que en los próximos días podría recibir una querella por parte de la atleta catalana contra su seleccionador.