La elección de un 5 le rompe la cabeza al Atlético de Simeone

La elección de un 5 le rompe la cabeza al Atlético, que sigue pendiente de los movimientos del Liverpool con el holandés Wieffer, que es su principal objetivo. También están en la lista jugadores como el danés Hojbjerg (Tottenham), el francés Fofana (Mónaco), el brasileño Ederson (Atalanta) o incluso el argentino Guido Rodríguez (Betis). Simeone le ha exigido al club un fichaje en esa demarcación tras las deficiencias significativas que presentó el equipo la pasada temporada.

El desembarco de Arne Slot en el Liverpool ha complicado la llegada de Wieffer, cuyo fichaje iba muy bien encaminado. El antiguo entrenador del Feyenoord quiere llevárselo a Anfield Road y si los red devils entran en juego el Atlético queda fuera de la partida porque no está en disposición de competir económicamente, y más en un verano en el que deberá dirigir sus esfuerzos a varias demarcaciones. De todos modos aún no ha habido movimientos formales en este sentido, así que no se puede descartar el fichaje del holandés, que siempre ha sido el objetivo número uno, y al que ya se intentó traer sin éxito el pasado enero.

Más allá de Wieffer, que sigue siendo el elegido por Simeone, se abre un verdadero abanico de candidatos para ocupar el timón de la sala de máquinas. De ellos el más económico es el argentino Guido Rodríguez, aunque parece que el ex del Betis, campeón del mundo en Qatar 2022, tiene un acuerdo con el FC Barcelona tras haber finalizado su contrato.

Si hay que asumir un traspaso el más asequible sería el danés Hojbjerg, del Tottenham, que lleva más de un año sonando para el Atlético, y que parece dispuesto a abandonar Inglaterra. Por encima a nivel de cotización están el francés Fofana y el brasileño Ederson, dos de los medio centros más cotizados en esta pasada temporada, que vienen de hacer un excepcional curso con el Mónaco y el Atalanta. Ederson es también un antiguo objetivo rojiblanco, pero hasta ahora su precio de 40 millones de euros ha sido una barrera insalvable. Por ahí anda también el valor de Fofana, que se encuentra en la Eurocopa con la selección de Deschamps.

El problema es económico. Si el Atlético sólo tuviera que reforzar el medio centro sería otra cosa, pero por lo menos hay que asumir cuatro fichajes importantes, todos ellos previo pago de traspaso, y sólo en Le Normand y Dobvyk ya se van a invertir 70 millones de euros mínimo. Faltarían aquí el centrocampista, otro central y otro delantero, por lo que el techo de gasto superaría con mucho los 100 millones de euros. Es mucho dinero. Demasiado. Por eso hay que medir con escuadra y cartabón cada movimiento que se realice.