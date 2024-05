El efecto en cadena que puede mandar al Barça al bombo 2 de la Champions

Este fin de semana se disputa la última jornada de la Serie A y esta es clave para conocer en qué bombo irá finalmente el Barcelona en la próxima temporada de la Champions League, la 24/25, que estrena un nuevo formato clasificatorio. La posición final del Atalanta, a la que resta no una sino dos jornadas aún por delante, marcarán si el Barça está finalmente en el bombo 1 o en el bombo 2 de la Champions. Todo depende de los resultados, si los italianos acaban quintos o no, ya que sería esta rocambolesca posibilidad la que les dejaría en el segundo bombo europeo llevando a la Roma a la Champions.

El Atalanta es el gran vencedor de esta edición de la Europa League, tras vencer en la final al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso por un contundente 3-0. Ese resultado, el título de campeón, le da derecho para estar en la próxima edición de la Champions League y es ahí donde entra en juego en qué posición queda finalmente el conjunto italiano en la Serie A.

Según los resultados que se den en esta última jornada de la liga italiana, sumado al partido que tiene pendiente ante la Fiorentina el cuadro de Bérgamo, el Atalanta puede quedar finalmente tercero, cuarto o quinto clasificado, esas son sus posibilidades, aunque sólo una de ellas activaría la rocambolesca posibilidad de que la Roma fuera finalmente equipo de la Champions League pese a finalizar sexto.

Cabe recordar que este año la Serie A se ha ganado una de las plazas extras que otorgaba la UEFA para las grandes ligas –la otra fue a parar a Alemania–, por lo que serán cinco los equipos clasificados para el máximo torneo continental en su nuevo modelo, pero pueden ser seis. La trampa está en que si la Atalanta queda entre los cuatro primeros, esta plaza extra no se expande un puesto más hasta la sexta plaza por haber ganado la Europa League, solo lo hará si queda en quinta posición.

Champions League – Projected pots.

🔷 If Atalanta finish 5th in Serie A:

– AS Roma would enter in Pot 1

– Barcelona would move to Pot 2

– AC Milan would move to Pot 3

🔶 Analysis + graphics of all permutations are available at the Ptrn page (☝️ link in bio). pic.twitter.com/zELJVm6Xy9

— Football Rankings (@FootRankings) May 23, 2024