Eduardo Inda a De la Fuente y Scariolo: «Vuestra suerte será nuestra alegría y nuestra ilusión»

Eduardo Inda intervino en el evento Entre Líderes del Deporte de OKDIARIO. El director de este medio dio paso a los dos grandes invitados, los seleccionadores de fútbol y baloncesto. Luis de la Fuente y Sergio Scariolo, justo antes de comenzar la preparación para la Eurocopa y el Preolímpico –respectivamente– sacaron un rato para compartir reflexiones en un evento organizado por esta casa en CaixaForum. Por ello, el director de OKDIARIO quiso desearles «lo mejor» en los próximos meses, ya que «vuestra suerte será nuestra alegría y nuestra ilusión en estos tiempos de desasosiego».

Inda vaticinó el éxito de ambas selecciones este verano. «Creo que el equipo español de baloncesto es mejor que en otras ocasiones», comenzó diciendo. Además, afirmó que está «seguro» de que España hará «algo importante en los Juegos Olímpicos» que se celebrarán entre julio y agosto en París. Por su parte, confió en que Luis de la Fuente logre también «sorprender con esa Eurocopa» que, para el director de OKDIARIO «es el reto que tiene pendiente, después de haberlo ganado todo con las categorías inferiores».

Se refirió a ambos, destacando sus respectivos logros. Sobre Luis de la Fuente, Inda puso en valor su trayectoria como jugador: «Ha sido campeón de Liga dos veces, de la Supercopa de España y de la Copa del Rey, que terminó a bofetadas con Diego Maradona en el ’84. Él formó parte de ese equipo mágico que dirigió Javier Clemente. Ganó dos Ligas ante un Barça con Maradona y Schuster».

Además, sobre el seleccionador nacional de fútbol destacó que «no se esconde». «Le preguntaron que había dicho que era español, católico y taurino y se ratificó diciendo que era español, católico y taurino», comenzó diciendo Inda sobre el seleccionador nacional de fútbol. «Otro hubiera dicho que no quería ofender a la España plurinacional», finalizó.

Sobre Scariolo, Eduardo Inda destacó también que «es campeón de la NBA», puesto que lo logró como asistente de los Toronto Raptors. «Lo mejor de Sergio, al que le robaron un oro olímpico, es su mujer Blanca Ares, una estrella del baloncesto y una persona maravillosa, que sabe de este negocio tanto como él o más. Una excelente asesora para nuestro seleccionador», prosiguió.

«Los dos y Alejandro Blanco simbolizan los valores del deporte: respeto al contrario, saber perder, aunque yo no sé, pero el deporte español sabe perder. Son gente que dan la mano cuando pierden, cuando ganan, como San Rafael Nadal, el mejor deportista español de todos los tiempos», afirmó Inda, que terminó su intervención pronunciando unas emotivas palabras: «Desearos lo mejor, porque vuestra suerte será nuestra alegría y nuestra ilusión en estos tiempos de desasosiego. Sois depositarios de la ilusión de millones de españoles».

Para finalizar el evento, Eduardo Inda agradeció la conversación entre ambos seleccionadores. «Ha sido una lección de liderazgo la que habéis dado», afirmó con rotundidad el director de OKDIARIO. También pidió un pronóstico a ambos sobre los objetivos del verano, a lo que Scariolo respondió que «lo importante es mantenerse fiel a nuestra identidad», pero sin descartar su presencia en París. Por su parte, De la Fuente afirmó que la selección está «en disposición de pelear por algo importante».

También tuvo buenas palabras para Alejandro Blanco, al que agradeció su presidencia del COE, puesto que su rival en 2005 fue Iñaki Urdangarín: «Gracias a Alejandro Blanco, el COE no acabó en la bancarrota y robado por todas partes. Este señor, que es judoka como yo, se movió y tuvo un número de apoyos que Urdangarín desistió. Si no fuera por ese rasgo de arrojo, el COE no existiría. Urdangarín se hubiera llevado hasta el último euro».

El evento Entre Líderes del Deporte de OKDIARIO ha contado con la presencia de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), así como de los seleccionadores nacionales de fútbol y baloncesto, Luis de la Fuente y Sergio Scariolo. Celebrado en el Auditorium de CaixaForum, en Madrid, ha contado con la intervención de Eduardo Inda, director de OKDIARIO, así como de la presidenta de este medio, Pilar Rodríguez Losantos, y ha estado conducido por Francisco Rabadán, redactor jefe de deportes.