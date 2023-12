Draymond Green la vuelve a liar en la NBA tras tumbar a un rival de un puñetazo

Draymond Green la ha vuelto a liar en el último partido de los Golden State Warriors en la NBA. El ala-pívot estadounidense fue expulsado durante la derrota de los de San Francisco contra los Phoenix Suns (119-116) en el Footprint Center (Arizona), por una agresión a un rival, más concretamente por darle un manotazo en la cara a Jusuf Nurkic. Con esta ya son tres las veces que Green ha sido expulsado en lo que va de temporada.

Con 8:23 minutos restantes del tercer cuarto, el ala-pívot de los Warriors luchaba por ganar la posición frente al interior de los Suns cuando se dio la vuelta y golpeó en la cara a Nurkic, que acabó en el suelo. Los árbitros revisaron la acción y pitaron falta flagrante de tipo 2 por lo que Draymond Green se fue a la ducha antes de tiempo.

«No soy de los que se disculpan por las cosas que uno hace, pero me disculpo con Jusuf porque no era mi intención golpearle, me balanceé y desafortunadamente le golpeé», declaró el jugador de Golden State ante los medios tras el encuentro. Green, que es imprescindible en los Warriors de Stephen Curry y Klay Thompson pero que tiene un largo historial de acciones muy polémicas y controvertidas, ya fue expulsado en dos ocasiones este curso.

Manotazo y expulsión…

La última de Draymond Green. #dormiresdecobardes pic.twitter.com/I7xedSE0ZY — NBA en Movistar Plus+ (@MovistarNBA) December 13, 2023

La más grave de ellas fue a mediados de noviembre cuando agarró por el cuello con una llave a Rudy Gobert en una tangana en el duelo contra los Minnesota Timberwolves, una expulsión por la que recibió además una sanción de cinco partidos por parte de la NBA. En esta ocasión, el ala-pívot de los de San Francisco se encontraba peleando por la posición con Nurkic cuando se giró y le dio un manotazo en el costado izquierdo de la cara.

Nurkic cree que Green necesita ayuda

El estadounidense fue expulsado en el tercer cuarto, cuando el marcador iba a favor de su equipo (60-65) en un partido donde no estaba brillando demasiado hasta ese momento con tan sólo dos puntos anotados. Tras la revisión, los árbitros señalaron que la acción era flagrante de tipo 2 y el jugador de los Warriors tuvo que marcharse a vestuarios antes de tiempo. Esta es la tercera expulsión de Green esta temporada, su marca más elevada en sus 12 años en la NBA.

Por su parte, el protagonista de la jugada, Jusuf Nurkic, se pronunció sobre el tema al acabar el encuentro: «¿Qué es lo que le pasa? No lo sé. Desde un punto de vista personal creo que el chaval necesita ayuda. Esto no tiene nada que ver con el baloncesto». El bosnio, sin lesiones aparentes, habló sin tapujos de la acción con Draymond Green tras un partido en el firmó un doble doble en 31 minutos, con 17 puntos y 13 rebotes.

Por otro lado, su entrenador, Steve Kerr, dijo que «le necesitamos, él lo sabe, lo hemos hablado, tiene que ser capaz de mantenerse en la pista con sus compañeros». Ya son tres las veces que ha sido expulsado esta temporada, pero son muchas más las veces que Draymond Green ha tenido problemas en el parqué. No obstante, el estadounidense sigue siendo una pieza clave en los esquemas del técnico de los Warriors.